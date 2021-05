La salernitana vince 3 a 0 a Pescara e grazie ai suoi 69 punti ritorna nuovamente in serie A, dopo 23 anni. I gol tutti nella ripresa. Inizia le marcature André Anderson al 67' su rigore. Seguono poi le reti di Tiago Casasola al 72 e di Gennaro Tutino all'81'.

Salerno in festa già dal secondo goal, con le strade invase da tifosi e il cielo colorato di rosso dai fuochi di artifici. Speriamo che l'euforia e l'entusiasmo non faccia dimenticare le precauzioni per il Covid.

Per gli altri verdetti, Monza, Lecce, Venezia, Cittadella, Chievo e Brescia sono ai playoff. Niente playout, con Cosenza, Reggiana, Pescara ed Entella che retrocedono in C.