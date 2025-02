Il nuovo singolo, dall’1 febbraio in radio e in digitale

Il nuovo singolo di Gabriele Versaci "Non so cosa mi succede" sarà disponibile dall’1 febbraio su tutte le principali piattaforme digitali e in radio. Questo brano mette in risalto la straordinaria vocalità del cantante, affrontando con sincerità e onestà intellettuale il tema dell'amore. La canzone si presenta come giovane, fresca e attuale, con tutte le potenzialità per ottenere un grande successo. Testo e musica sono a cura di Angelo Petruccetti, etichetta “Caramella Blues”.

In un’interpretazione moderna, "Non so cosa mi succede" esplora l'amore attraverso una sonorità elettro-pop, rendendo omaggio a una tematica universale che ognuno vive in modo unico. La canzone si propone come un tentativo di spiegare e raccontare l’ineffabile, evidenziando come le canzoni d’amore siano spesso solo parziali riflessioni su un sentimento così complesso.

L’arrangiamento del brano è curato da Sonni Marco Lima, promettendo una sonorità che si sposa perfettamente con il messaggio e l’energia del pezzo. Il videoclip, a breve disponibile su youtube, vede la partecipazione della showgirl Angela Melillo.