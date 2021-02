L’Amministrazione invita i cittadini destinatari di avvisi per la ricezione di cartelle relative alla tassa rifiuti ed acqua a non recarsi più al Palazzo municipale per il ritiro delle stesse, poiché si procederà nuovamente alla consegna a domicilio.

Dovranno presentarsi presso gli uffici del Comune invece soltanto coloro, che riceveranno espressa comunicazione telefonica da parte dei funzionari dell’ente.

L’ufficio Lavori Pubblici ha aggiudicato il servizio di ripristino post incidente per i prossimi tre anni alla società “Ecostrade Italia s.r.l.” di Milazzo, che ha presentato la migliore offerta tecnica sulla scorta del bando predisposto dal Comune.

La concessione del servizio non comporta alcun onere economico a carico delle casse comunali, giacché i costi restano a carico del concessionario e saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazioni coprenti la responsabilità civile auto (RCA) dei veicoli interessati.