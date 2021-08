I testimoni di Geova hanno imposto ai loro fedeli delle rigidi regole di comportamento anche per quanto riguarda il sesso. Per la Watchtower, infatti, i rapporti sessuali sono riservati solo alle coppie sposate, mentre sono vietati a coloro che non siano marito e moglie. Chi viola questa direttiva va incontro a sanzioni disciplinari e, nei casi più gravi, all'espulsione, con relativo ostracismo da parte dei fedeli, familiari compresi.

Queste regole, però, hanno un risvolto invadente, perché mirano a regolare ogni aspetto della sessualità dei membri, comprese le coppie sposate. Secondo i fuoriusciti, infatti, anche i coniugi devono attenersi a delle regole di condotta quando si trovano sotto le lenzuola. Regole che però sarebbero cambiate nel corso degli anni, generando non pochi malumori tra i fedeli. Inizialmente, infatti, il corpo direttivo stabilì che tra marito e moglie potevano esserci solo rapporti "standard", mentre i rapporti "innaturali", come per esempio il sesso orale o anale, erano da considerati "fornicazione" e quindi meritevoli di espulsioni e perfino di divorzio. Con il tempo queste direttive sarebbero mutate e adesso i rapporti considerati prima innaturali, adesso devo essere considerati "insoliti" e non più soggetti alla scomunica, tranne i casi in cui fossero incoraggiati e consigliati ad altri fratelli. Nel frattempo, però, grazie alle precedenti direttive, molte coppie sono scoppiate, senza che il corpo direttivo chiedesse scusa, ma continuando a "spiare" i coniugi dal buco della serratura anche quando sono in camera da letto.

Le restrizioni per chi non è sposato sono ovviamente maggiori. Due persone che non sono marito e moglie, anche se sono fidanzate, non posso scambiarsi effusioni intime, né tantomeno possono avere rapporti sessuali, perché verrebbero automaticamente espulse. Non solo. Ma, stando a quanto raccontano gli stessi fuoriusciti, una coppia di fidanzati, anche quando esce per una passeggiata, dovrebbe essere accompagnata da una terza persona per evitare che i due possano cadere in tentazione e commettere fornicazione.

Queste regole valgono anche per chi, pur non essendo né sposato né fidanzato, si collega a un sito porno o a una chat erotica. Anche lì, secondo i fuoriusciti, si può essere espulsi e ostracizzati per "atti impuri", anche se non non c'è stato nessun rapporto sessuale, al massimo un atto masturbatorio. Un atto che gli psicologi definiscono non solo normale, ma perfino salutare, soprattutto quando le pulsioni sessuali diventano insostenibili e possono generare problemi di natura mentale.

Ma, come dice lo psicoterapeuta Giorgio Bocconi, non c'è modo migliore per controllare un individuo che quello di controllare la sua sfera sessuale, perché è la parte più intima, privata e personale di una persona e in cui nessuno dovrebbe metterci il naso. Anche se, stando ai fuoriusciti, sempre più testimoni di Geova, in privato, trasgrediscono questi ordini del corpo direttivo perché non ci stanno più a essere spiati e comandati pure quando sono a letto.