Sabato, 28 giugno 2025, dalle ore 17:00 presso l’Oasi del Voscone a Lavorate di Sarno (SA) si è tenuto l’evento ‘Eccoci in movimento: Sarno tra radici e futuro’, una giornata immersa nella natura e nelle tradizioni del territorio campano per scoprire, riflettere, gustare e divertirsi.

In scaletta diversi momenti formativi a partire da una tavola rotonda con esperti ambientali e rappresentanti delle associazioni locali. Si è parlato della valle del Sarno e delle sue bellezze, delle aziende agricole locali che producono a chilometro zero. Successivamente i partecipanti hanno potuto degustare i prodotti tipici locali allietati dalla musica.

Durante l’evento è stato possibile assistere alla premiazione del contest fotografico ‘Hai occhio per i dettagli e ami raccontare il territorio?’. La foto più significativa ha fatto vincere all’autore un cesto ricco di eccellenze locali.

Al tramonto la location ha accolto un DJ set travolgente: suoni, luci ed energia per trasformare la natura in una festa collettiva, perché la sostenibilità si celebra con gioia, comunità e ritmo!

Il Presidente dell’Associazione ‘Ecco’ di Palma Campania, Domenico Parisi, ha illustrato la vision e la mission dell’Associazione e ha affermato che ‘ la scelta della location è stata decisa in collaborazione del Forum dei Giovani di Sarno, presieduto da Mario Robustelli e che il progetto è finanziato dall’Europa e unisce altre Associazioni che promuovono la sensibilizzazione sull’ambiente. L’Oasi del Voscone è l’ambiente perfetto per rappresentare la territorialità e le aziende locali che producono a chilometro zero evitando lo spreco. Per sensibilizzare è importante trattare diversi temi come l’acqua, i pesticidi, l’agronomia. Prossime tappe riguarderanno Ottaviano, San Gennaro, Nola, Palma Campania.

L’agrotecnico Salvatore Vitolo, rappresentante dell’Associazione ‘Oltre l’anima’ che promuove i prodotti innovativi e tradizionali nell’ambito aziendale e sociale ha ribadito la necessità di preservare le tradizioni e l’autoproduzione. Esse saranno la forza del futuro.

Rosa Ferrante, referente dell’Associazione Plastic Free di Palma Campania che si dedica alla lotta contro l’inquinamento da plastica attraverso la pulizia degli ambienti ha dichiarato che l’Oasi del Voscone è stata trovata in ottimo stato e quindi il loro messaggio in quel luogo è di continuare a preservarlo. Ha poi ribadito il pensiero di Silvana Cantone, referente regionale della medesima Associazione che bisogna eliminare del tutto la plastica a partire dal monouso.

Il Sindaco di Sarno, Francesco Squillante ha partecipato sostenendo con orgoglio i giovani del Forum, nonostante le temperature elevate di giugno, e quanti altri si sono uniti a loro aderendo ad un evento significativo per portare avanti iniziative sostenibili e battaglie urgenti per risolvere l’inquinamento.

Per il Sindaco è fondamentale educare e sensibilizzare continuamente ogni singolo cittadino per mantenere le oasi e l’ambiente in generale in condizioni perfette.