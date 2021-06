L'estate 2021 del del producer sardo Sandro Murru Kortezman è partita con il piede giusto.



Ogni venerdì dell'estate 2021 è il protagonista musicale di cena e dopo cena alla Terrazza Lazzaretto di Cagliari. Ogni sabato sera invece è all'American Beach di Maddalena Spiaggia (CA). E non è tutto Dal 10 luglio, ogni sabato e domenica pomeriggio, dà energia con il giusto sound alla piscina a onde del Parco acquatico BluFan di Sarroch (CA).

Sarebbe già abbastanza, ma ci sono anche altri appuntamenti. Ad esempio, giovedì 24 giugno regala emozioni alla cena spettacolo di Villa Pia Uta (CA) e sabato 26 fa pure divertire un party privato...

E non è tutto. Il nuovo singolo di Murru è "Come On And Do It".

Pubblicato dall'importante casa discografica francese Jango, è stato prodotto con il collega italiano Mitch B., con Damon Grey, il proprietario di Jango e contiene pure una bella frase di sax a cura di Madsax. Il brano che esce ufficialmente in queste ore, è già disponibile in pre order su Beatport. E' un brano pieno d'energia, ma anche di melodia e decisamente perfetto per mettere il sorriso sulla labbra in questa strana estate 2021. "Come On And Do It", che strizza l'occhio alla storia della disco e pure al futuro della dance musica, è disponibile in uscita esclusiva per 2 settimane a partire dal 18 giugno su Spotify e Beatport. La voce femminile che è il cuore della canzone continua a ripetere incessantemente: "Come On And Do It everywhere", ovvero: dai fallo, fallo dappertutto... sembra perfetta per uscire dal torpore e dal periodo complicato che stiamo vivendo per ricominciare a divertirsi, con gli amici... E' proprio il tipo di brano che in un dj set di Sandro Murru Kortezman non può mancare.

COME ON AND DO IT

Kortezman, Madsax, Damon Grey, Mitch B.

https://www.beatport.com/release/come-on-and-do-it/3379928