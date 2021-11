Un'esperienza incredibile da provare per tutta la famiglia in visita ai parchi divertimento del Lazio. Si parte con "Cosmo Academy" the space Experience per farvi divertire nella stagione 2022, mentre siete in visita ai parchi divertimenti del Lazio.

Questa nuova meravigliosa avventura si fa direttamente nella struttura dove alloggiate in pieno relax ed è un progetto edutainment di Parchibox parchitour dedicato alle famiglie con bambini.

Ascolterete le migliori storie dello spazio per i bambini , racconti e storie brevi per conoscere e far conoscere ai vostri bambini le meraviglie del cosmo.

Completato il suo periodo di addestramento nel 2019 la simpatica e imbranata mascotte Harf, ora ammiraglio ha fondato l'agenzia spaziale canina: la Harf Space Agency. Nella stagione 2022 a Valmontone nel Lazio presso la Lanterna Magica e proprio a due passi ai più bei parchi divertimenti del Lazio, Harf è pronto a prendere per mano tutti i bambini. Con la sua prestigiosa accademia spaziale li guiderà per mano verso la conoscenza del cosmo e di tutto ciò che ci circonda. Allacciate le cinture e preparatevi a vedere le meraviglie del Cosmo oltre la terra fino ai confini dell'universo per sorprendere, divertire ma anche educare.

L'esperienza Cosmo Academy the space experience comprende:

la piattaforma web dove troverete " l'accademia" per formare i cadetti sullo spazio e con una sezione strutturata appositamente per i bambini magari da vedere con l'aiuto di Mamma e papà. Si potrà esplorare il sistema solare, la terra, i pianeti, le stelle, i razzi, tutto ciò che compone le galassie, l'universo e mille altre cose ancora; il libro a corredo dell'esperienza in struttura con testi semplificati per conoscere il cosmo. Imparare come vivono e mangiano gli astronauti in compagnia di Harf com molti disegni e spiegazioni, per attivare il loro percorso che li porterà a diventare cadetti spaziali; alla fine del loro percorso verrà loro consegnato un diploma di cadetto spaziale direttamente da Harf; la cerimonia prevede la consegna del diploma, la consegna della patente da cadetto spaziale e una bellissima fotografia con uno sfondo spaziale e i cadetti vestiti da Astronauti con la tuta arancione e il berretto della NASA.



Un'esperienza tutta da provare

Fate provare questa bellissima esperienza ai vostri bambini alla Lanterna Magica che si trova a Valmontone, a soli 30 km da Roma, mentre visitano i parchi divertimento. La struttura si trova vicino al parco giochi Valmontone Rainbow e vicino al Valmontone Outlet a 3 minuti di macchina, (raggiungibile anche a piedi facendo una bella passeggiata), vicino al casello autostradale di Valmontone ( autostrada A1 ) e a circa 1,3 km dalla stazione ferroviaria di Valmontone.

Sono incluse numerose offerte speciali per pernottare e visitare i parchi divertimenti del Lazio come Rainbow Magicland, Zoomarine, Cinecittà World, Roma World, Aqua World, Bioparco di Roma e Flying in the sky !! Da non mancare assolutamente!

Cosmo Academy ® e Valmontone Family Welcome ® sono marchi registrati di Omnia Consulting Roma

