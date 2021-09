Cheryl Strayed è una scrittrice americana. I suoi saggi sono stati ampiamente pubblicati su riviste e giornali nazionali. Ha vinto il premio Pushcart per il suo saggio Munro Country, originariamente apparso su Missouri Review. L'autrice ha raccontato sul quotidiano Los Angeles Times la sua esperienza nella religione fondamentalista dei testimoni di Geova e come è riuscita ad abbandonarla dopo anni di militanza.

***********

Stavo aspettando che le cose cambiassero, certo. Ma ero stata cresciuta come testimone di Geova: il cambiamento non aveva nulla a che fare con me. Quello era competenza di Dio. Il mio ruolo era di predicare la fine del mondo, Armaghedon, che sapevo fosse imminente, e di aspettare il paradiso terrestre che Dio aveva promesso avrebbe seguito.

Certo, solo Dio sapeva quando sarebbe arrivata l'apocalisse, quindi nel frattempo ho cercato di tenermi occupata. Avevo pensato che un buon modo per passare il tempo fino ad Armaghedon sarebbe stato imparare il mandarino e andare in Cina a predicare. Con questo in mente, io e mio marito - sposati a 22 anni - ci siamo trasferiti a Shanghai. La nostra relazione non era buona, ma la nostra religione proibiva il divorzio, quindi ci siamo distratti imparando il cinese, predicando 70 ore al mese e trovando potenziali convertiti.

In Cina, la maggior parte delle religioni è vietata e la nostra predicazione era illegale. Quando non lavoravo part-time in una società di podcast dove insegnava mandarino, ero fuori in città, un missionario in segreto. Ho usato un nome falso. A volte, sono stata seguita. Il mio cellulare è stato monitorato. Le mie email sono state bloccate.

Ma nonostante questo apparente controllo e costrizione, per la prima volta nella mia vita ho avuto un po 'di libertà. Diversamente da casa, non c'erano riunioni religiose (adunanze) tre volte alla settimana, né incontri (comitive) ogni mattina per predicare. Non c'erano regole per avvicinarsi alle persone "mondane". Per predicare, prima hai facevamo amicizia e quando eravamo abbastanza sicuri che la persona non ti avrebbe consegnato alle autorità, iniziavamo a parlare della Bibbia.

Questo nuovo modo di vivere era disorientante, e per di più parlavo il mandarino, una lingua così diversa che ho dovuto quasi cambiare il modo di pensare per parlarlo. Mentre insegnavo alle mie potenziali reclute (studi biblici) sulla fine del mondo, fu come se avessi sentito quello che stavo dicendo per la prima volta, in questa nuova lingua. E parte di ciò che stavo dicendo cominciò a sembrare strano per me.

Un giorno al lavoro, un cliente di nome Jonathan mi ha inviato un'e-mail dopo la sua prima lezione di cinese online. Si è collegato a un video che mostrava un uomo investito da un autobus, che strisciava da sotto vivo, una metafora per imparare il cinese. Dato che era mio compito rispondere agli studenti, risposi. Jonathan rispose immediatamente. Mi disse che viveva a Los Angeles e si era dimesso dal Mandarin al college, ma che il podcast della mia compagnia aveva riacceso il suo interesse.

La corrispondenza con una persona mondana era considerato una condotta pericolosa per un Testimone di Geova. Ero sposata, e una donna Testimone non avrebbe dovuto essere eccessivamente amichevole con un uomo che non era suo marito, per non parlare del fatto che non fosse neppure un Testimone.

Ma c'erano così tante barriere tra Jonathan e me - uno schermo di computer, il grande firewall della Cina, un oceano, persino - che sembrava una distanza abbastanza sicura così ci scrivemmo una, due, dieci volte. Abbiamo parlato molto dell'apprendimento del cinese e della vita in Cina. Ma la mia religione era il 90% del mio mondo, quindi era inevitabile che la conversazione si volgesse verso la spiritualità. In termini vaghi, ovviamente. Come mi hanno riferito i Testimoni di Geova in Cina quando siamo arrivati, il governo ha controllato 2 milioni di persone su Internet.

Quando ho iniziato a raccontare a Jonathan le mie convinzioni, mi ha fermato. "Aspetta. Di quale religione fai parte? ”Chiese. Quando glielo dissi, rispose: "Sapevo che eri sotto il controllo di qualcosa". Sono stata colta di sorpresa. Le sue argomentazioni erano forti e non gli importava del tatto. Ma io ero altrettanto sicura di me stesso. Le mie convinzioni erano tra me e Dio, così insistei. Questo è stato l'inizio di una discussione che, tra le nostre altre conversazioni, è continuata per mesi.

Jonathan iniziò a informarsi sulla mia religione. Cercò informazioni sul controllo mentale. Ha letto articoli di esperti di psicologia e un libro di un ex Testimone. Ha visto video realizzati da persone sfuggite all'indottrinamento. Poiché ci era proibito leggere qualcosa di critico sulla nostra religione, avevo paura di ciò che Jonathan poteva dirmi. Ma ho iniziato ad ascoltare. Dopo un anno, avevo iniziato a capire che alcune cose nella mia religione erano semplicemente false. Eppure avevo costruito tutta la mia vita attorno a queste credenze. Senza di loro, chi ero io? Se rinunciassi alla mia religione, sarei stata evitata da tutti, compresi la mia famiglia e i miei amici. Sono stata testimone di Geova per tutta la vita. Non sapevo vivere senza la mia religione.

Jonathan e io ci siamo conosciuti. Ho fatto una sosta a Los Angeles e mi è venuto a prendere all'aeroporto. Quando ho detto ciao mi sentivo come se fossi stata tirata da una forza. Non mi aspettavo di essere attratta da lui. Sapevo che Internet distorceva le percezioni e che tutto sarebbe stato diverso nella vita reale. Ma non lo era. Ho preso la decisione di commettere adulterio senza davvero farlo. Una specie di forza robotica mi ha spinto a farlo; non desiderio, non lussuria, niente di intenzionale. Era più un'azione passiva. Avevo bisogno di un modo per realizzare la mia apocalisse, perché era l'unico finale che ho capito. Nella mia religione, non c'era altra via d'uscita.

Anni dopo, ostracizzata dalla mia famiglia e dai miei amici, mi sono interessata a capire come qualcosa di così evidentemente falso mi avesse così completamente controllata, pensavo di essere un essere umano ragionevolmente intelligente. Ero stata in una setta? Il controllo mentale era la ragione per cui rimasi così a lungo? Ho analizzato tutte le ricerche che ho potuto trovare. Una notte, lessi questo: " Anche se alcune persone ... pensano di uscire dal [culto], è molto più probabile che una relazione sentimentale alternativa e di fuga sia la chiave per liberarsi". Tale relazione, diceva , porta risolutezza e un nuovo modo di pensare.

Anche se non sono più religiosa e non mi sento vincolata dalle regole di un libro antico, a volte provo ancora vergogna per aver terminato il mio matrimonio in questo modo. Mio marito aveva ammesso che non mi amava, ma mi sentivo ancora male per avergli fatto del male bruciando tutto. Ora ho capito: la grande ironia era che avevo bisogno di questo. Ho dovuto commettere questo peccato biblico per trovare la mia libertà data da Dio. Per uscire, ho dovuto far entrare qualcun altro nella mia vita.

***********

Come disse un dissidente religioso, "dai testimoni di Geova è più facile uscire con i piedi che con la testa". Ovvero, è più facile andarsene dopo aver commesso una trasgressione piuttosto che andarsene dopo aver ragionato con la propria testa. Il caso di Scorah, che ha scritto anche un libro, Lasciare i testimoni: uscire da una religione e trovare una vita, ne è una prova vivente.