Charles Leclerc è entrato a far parte della famiglia Ferrari dal 2016, partendo dalla Driver Academy e facendo il suo debutto in Formula 1 con il team Sauber Alfa Romeo già nella stagione 2018, conquistando il 13° posto nel mondiale piloti con 39 punti in 21 gare portate a termine.

Nella stagione 2019 è stato fatto salire di categoria e gli è stata affidata la guida della Ferrari che prima era di Raikkonen, retrocesso a sua volta nel team Alfa Romeo.

Nella stagione 2019, nonostante i suoi 22 anni, Leclerc ha vinto i gran premi di Belgio e Italia, ha conquistato sette pole position ed è stato nettamente migliore del suo compagno di squadra, l'ex quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, come dimostra anche il quarto posto ottenuto nella classifica di fine stagione nel mondiale piloti.

Con questi presupposti, la Ferrari non ha voluto correre rischi e così ha proposto a Leclerc un contratto quinquennale fino a tutto il 2024. Contratto che è stato accettato ed annunciato quest'oggi con piena soddisfazione delle parti.

Così si è espresso il team principal Ferrari, Mattia Binotto: "Dopo ogni gara, disputata nella scorsa stagione, il desiderio di estendere il nostro contratto con Charles è diventato sempre più evidente e la decisione odierna significa che rimarrà con noi per le prossime cinque stagioni. Sono sicuro che insieme scriveremo molte pagine nuove nella storia del Cavallino Rampante".

E questa, invece, la dichiarazione di Leclerc: "Sono estremamente felice di annunciare che resterò con la scuderia Ferrari per altri 5 anni. Sono veramente soddisfatto di guidare per una squadra così. Ho imparato tanto durante questo primo anno ed è un ottimo punto di partenza per costruire una relazione forte per gli anni a venire".