Solo in Italia, ogni anno, 60.000 persone hanno un problema cardiaco per il quale il defibrillatore potrebbe fare la differenza tra la vita e la morte.

Pochi semplici concetti qui sottoscritti vi faranno subito intendere quanto sia facile l'utilizzo di questa macchina salvavita e perchè ogni struttura di ogni genere sia pubblica sia privata, condominio, centro commerciale, zona turistica, luogo di culto o abitazione privata dovrebbe possederne uno:

1. Salva la vita

Per chi è colpito da arresto cardiaco, avere un defibrillatore nelle vicinanze può fare la differenza. Infatti, con le manovre di rianimazione cardiopolmonare tradizionali (massaggio cardiaco e insufflazioni) la sopravvivenza è dell’1-2% dei casi. Al contrario, è stato calcolato che entro cinque minuti dopo l’evento cardiaco la percentuale di sopravvivenza grazie alla defibrillazione è del 50%!

Mentre si aspettano i soccorsi passano dei minuti preziosi e interminabili che, se non sfruttati nel miglior modo possibile, possono essere letali.

2. Semplice da usare

Alcune persone possono sentirsi scoraggiate o impaurite all'idea di usare un defibrillatore:

Saprò riconoscere l’arresto cardiaco?

Saprò utilizzare il defibrillatore?

Intervenendo posso fare del male alla vittima?

In realtà, la diagnosi la fa il defibrillatore in automatico, e per quanto riguarda l'uso della macchina defibrillatrice, dopo averla impostata, basta premere il pulsante quando e se lampeggia.

Ora ci spieghiamo meglio:

assieme ai defibrillatori sono spesso fornite istruzioni dettagliate che permettono anche a chi non ne ha mai usato uno di prestare l’assistenza necessaria alla vittima.

Fortunatamente, i defibrillatori diffusi in Italia sono semi-automatici, il che significa che il defibrillatore permette di erogare uno shock solo quando è necessario.

In merito alla domanda sul possibile danno alla vittima teniamo a precisare che solo il mancato utilizzo del DAE può impedire ad una vittima di M.C.I. (morte cardiaca improvvisa) di salvarsi!

Scegli di offrire, a te e a chi ti circonda, una struttura cardioprotetta e non rimandare quello che puoi fare adesso, una vita persa oggi non si può salvare domani!