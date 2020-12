In questo difficile momento storico l’atmosfera natalizia non è delle migliori, per questo DiTutto ha deciso di provare a riaccendere l’emozione del #Natale tra gli utenti del web attraverso una speciale puntata dello show live web “Go Italy!” dedicata alle prossime festività.

Tanti gli artisti e i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno abbracciato questa iniziativa e che, presentati dal noto deejay e conduttore pugliese Lele Procida, si alterneranno sul palcoscenico virtuale di “Go Italy! Christmas Beginning” per augurare a modo loro un frizzante Natale: Antonio Da Costa & Taranta Feel, Carlo Crini, Carmine Caiazzo, Ciro Buono, Enzo Persueder, Ester Del Popolo, Lorenzo Tiezzi, Luca Sorvillo, Marco Pistone, Massimo Bagnato, Carmine Faraco, Orlando Johnson, Raffaella DiCaprio, Ray Morrison, Roberto Costa, Rosario Porzio, Roxy Colace, Tommaso Barone, Valerio Zelli, Vicky Iannacone e Vincenzo Bocciarelli.

Simpatia, sketch e performance saranno gli ingredienti principali di “Go Italy! Christmas Beginning”, che sarà trasmesso Domenica 6 Dicembre alle ore 18.00 in diretta streaming multivisione sulle pagine Facebook DiTutto Italia, Silver Music Radio, AllaDiscoteca, Inondazioni.it, Music Records Italy e sul canale Youtube DiTuttoMovie.

Tutte le informazioni sull’iniziativa “Go Italy! Christmas beginning”si possono trovare sulla pagina facebook @ditutto.italia e sul portale internet ditutto.it.

Go Italy! Christmas beginning... perché Natale è Natale!