Il Tribunale di Roma vuole oscurare Fanpage per l'inchiesta che il quotidiano online ha svolto sui fondi da quarantanove milioni di euro che il Carroccio ha fatto sparire nel nulla. La censura è stata riportata dallo stesso quotidiano con un articolo che dovrebbe alimentare preoccupazioni sulla libertà di informazione che vige in Italia.

Ecco l'articolo integrale riportato in corsivo e pubblicato anche sul mio blog personale Il Messaggero.



Oggi è successa una cosa grave, nella redazione di Fanpage.it. Abbiamo ricevuto un decreto del Tribunale di Roma che dispone il sequestro, mediante oscuramento, dell’inchiesta Follow The Moneysu Claudio Durigon e i fondi della Lega. Ricordate? In quell’inchiesta avevamo mostrato un video in cui l’onorevole Claudio Durigon diceva a un suo interlocutore che non bisognava preoccuparsi dell’inchiesta della procura di Genova sui 49 milioni di Euro che la Lega avrebbe sottratto allo Stato italiano perché il generale della Guardia di Finanza “l’abbiamo messo noi”.Per quell’inchiesta abbiamo già ricevuto diverse diffide e querele, com’è legittimo che sia. Chiunque si ritenga offeso o diffamato da un contenuto giornalistico ha diritto di far valere le sue ragioni in un Tribunale, e ci sono un giudice e tre gradi di giudizio per accertarlo. Quel che ci è stato notificato oggi è molto diverso. Quel che ci è stato notificato oggi, il sequestro e l’oscuramento preventivo di un contenuto giornalistico, rimanda a pratiche mai utilizzate in Italia, perlomeno da quando siamo una democrazia, né in nessun’altra democrazia Occidentale.Lo ripetiamo: un’inchiesta giornalistica è stata messa offline senza alcuna condanna, alcun procedimento e senza aver nemmeno sentito gli autori del servizio e il direttore della testata giornalistica. È una cosa che non è mai successa perché la Costituzione, all’articolo 21, dice che non si può: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili”.Non è il nostro caso. Non si può sequestrare e oscurare un contenuto giornalistico per il reato di diffamazione, come confermato da numerose sentenze della Corte di Cassazione. Non si può sequestrare e oscurare in via preventiva, prima che la verità sia accertata. Non si può sequestrare e oscurare perché non vi è più l'esigenza cautelare, in quanto il video e la notizia sono stati ripresi da più giornali, circolano in rete e sono quindi sono di dominio pubblico. E non si può sequestrare e oscurare un contenuto giornalistico di cui sono noti gli autori, e di una testata registrata di cui è noto e indicato il direttore responsabile.Nei prossimi giorni potreste non vedere più alcuni contenuti di Fanpage.it, per una decisione di un Tribunale che contestiamo con forza. Quella che stiamo subendo oggi noi di fanpage.it è, a nostro avviso, una grave violazione della libertà di stampa. E un precedente pericoloso e intimidatorio che ci riguarda tutti. Come giornalisti. Come lettori. Come cittadini. Per questo non possiamo stare in silenzio. Per questo abbiamo bisogno anche di voi.



È legittimo a questo punto chiedersi se in Italia non stia tornando quel regime “fascista” che credevamo aver sconfitto per sempre.