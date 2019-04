La Formula 1 domenica sul circuito cittadino di Baku per il GP dell'Azerbaigian

Domenica 28 aprile prenderà il via il quarto GP dell'Azerbaigian con le vetture di Formula 1 che si contenderanno la vittoria sul circuito cittadino di Baku, caratterizzato da un mix di strettoie ai limiti della praticabilità (nella città vecchia di Icheri Sheher) e ampi e lunghi rettilinei dove si raggiungono facilmente velocità intorno ai 350 km/h.

Per tali caratteristiche, come accade per il circuito di Montecarlo, per i vari team si tratterà di effettuare una messa punto delle vetture da scegliere tra agilità e potenza.

Il circuito cittadino di Baku è lungo 6 km. da percorrere 51 volte per un totale di 306,049 Kh. Il record sul giro è di 1:43.441, stabilito da Sebastian Vettel nel 2017.

Nelle tre gare disputate finora a Baku ci sono stati tre diversi vincitori: nel 2016 Rosberg su Mercedes, nel 2017 Daniel Ricciardo su Red Bull e nel 2018 è stata la volta della Mercedes di Lewis Hamilton.

In Azerbaigian la Ferrari ha annunciato che presenterà una vettura con alcune modifiche rispetto alla SF90 vista nei primi tre gp della stagione. Novità anche in casa Red Bull e Toro Rosso che monteranno un nuovo motore fornito da Honda che dovrebbe risolvere dei problemi di affidabilità di cui aveva sofferto la vettura di Kvyat in Cina.

Le qualifiche si disputeranno sabato alle ore 15, mentre l'inizio della gara è previsto per domenica alle 14:10.