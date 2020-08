In un post facebook la Presidente di ANLI - Associazione Nazionale Liberi Insegnanti, Alessandra Gammino, ha denunciato il forte malessere che stanno vivendo i maestri Diplomati Magistrali a causa delle politiche che sta attuando la ministra Azzolina a danno dei DM.

Di seguito il post Facebook in cui si denuncia ciò:

«Ieri sera tardi mi è giunta una telefonata da parte di una DM disperata, in preda ad uno stato di shock. Mi ha raccontato la sua vita già di per sé difficile e ora dopo gli ultimi avvenimenti è ancora più sconfortata. Mi ha fatto capire, inoltre, che non ha più voglia vivere. E questo mi preoccupa tantissimo.Con questo post mi rivolgo a lei - invitandola a contattarmi di nuovo (io non riesco a rintracciarla...) - e a tutti Voi: non bisogna mollare, bisogna farsi forza e non dargliela vinta. Nella mia vita mai mi era capitata una situazione così assurda, mai avevo visto un accanimento contro una categoria di lavoratori come la vostra. Oggi sono davvero sconvolta, anche perché non riesco a rintracciare questa DM, ma ripeto e le dico che io ci sono, la Famiglia ANLI c’è! Vi prego non mollate, non fatevi prendere dallo sconforto e farvi rovinate la vita! Non siete soli!»