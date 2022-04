Nell'ultimo fervorino con cui augura la buona notte, se così si può dire, agli ucraini e soprattutto agli alleati dell'occidente, il presidente Zelensky si è finalmente detto soddisfatto.

"... sono grato a tutti i nostri partner che finalmente ci hanno ascoltato, fornendoci esattamente ciò che abbiamo chiesto. Perché sappiamo per certo che con queste armi potremo salvare la vita di migliaia di persone e potremo mostrare agli occupanti che si avvicina il giorno in cui saranno costretti a lasciare l'Ucraina".

Ma cos'è che i partner hanno fornito al presidente ucraino per farlo felice? Armi. Le armi richieste sono arrivate e adesso anche l'offensiva russa nel Donbass è a rischio.

In quella parte dell'Ucraina mancano boschi e paludi, mentre il paesaggio è caratterizzato prevalentemente da pianure, spazi aperti. Quindi i droni kamikaze degli americani e gli obici che oltre dagli Stati Uniti stanno arrivando all'Ucraina da ogni parte del mondo (Francia e Canada sono gli ultimi Paesi che ne hanno annunciato l'invio) sono perfetti per fermare fanteria e carri armati, più utili dei Javelin utilizzati finora.

Anche l'Italia, come annunciato dal sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, è ormai in procinto di effettuare un nuovo invio di armi, che dovrà comunque essere approvato in Parlamento, che il premier Draghi porterà in offerta nel suo prossimo viaggio a Kiev.

Naturalmente, i russi non smettono di bombardare il Donbass, in special modo la regione di Kharkiv, ma senza ottenere risultati, almeno secondo quanto comunicato dall'intelligence britannica.

Ma anche al sud si teme un'offensiva e il governatore dell'Oblast di Mykolaiv, Vitaliy Kim, ha esteso il coprifuoco fino a domenica, giorno in cui gli ortodossi celebreranno la Pasqua.

Questo è l'elenco aggiornato delle perdite subite dai russi a partire dallo scorso 24 febbraio: 21.600 soldati, 854 carri armati, 2.205 veicoli corazzati per il trasporto di personale, 1.543 veicoli, 403 pezzi di artiglieria, 143 sistemi di lancio multiplo di razzi, 69 sistemi di difesa antiaerea, 154 elicotteri, 177 aerei, 76 serbatoi di carburante, 182 UAV e 8 imbarcazioni.

Sabato mattina, tramite i propri canali social il reggimento Azov ha pubblicato un video in cui si vedono i suoi miliziani portare cibo e altri aiuti a donne e bambini rifugiati nei seminterrati dell'acciaieria Azovstal, l'ultima roccaforte di Mariupol ancora in mano agli ucraini.

Nel video donne e bambini - in una stanza affollata - dicono che il cibo e l'acqua stanno per terminare e chiedono di essere evacuati. Alcune di queste persone affermano di essere lì da settimane.

Il controllo dell'Azovstal è comunque un problema per i russi, perché l'acciaieria si affaccia sul Mar d'Azov e questo non rende facile l'utilizzo delle strutture portuali per far sbarcare ulteriori mezzi a supporto dell'avanzata russa dal sud dell'Ucraina, fondamentale per chiudere in una morsa le forze di Kiev a difesa del Donbass, dove anche l'oblast di Luhansk è oggetto di continui bombardamenti, dove vengono presi di mira, edifici residenziali e le strutture che forniscono elettricità, acqua, carburante...

Ma adesso, secondo il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, vi è la certezza che "l'Ucraina vincerà questa guerra e che la vittoria arriverà in un periodo molto breve". Ieri, il premier inglese Boris Johnson aveva definita realistica la possibilità che la guerra in Ucraina possa continuare fino al prossimo anno.







Crediti immagine: www.president.gov.ua