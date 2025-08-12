Dopo una giornata di stress, dopo una giornata di lavoro intenso, cosa vogliamo di più dalla vita se non tuffarci nel nostro comodo divano a goderci un film in famiglia.

Quale momento è più gradito se non il rientro in casa il momento di ritrovare la famiglia o il momento in cui si ritrovano le persone che ami, magari anche il tuo animale domestico che ti accoglie festante. Oltretutto la casa da anche quel senso di protezione, quella tua tana che ti protegge dall'esterno, compresi i suoi pericoli, anche insidiosi, come l'inquinamento atmosferico e, nel chiuso delle tue quattro mura, chi può attentare alla tua salute?

E, invece, ecco la notizia che ci guasta la festa. L'inquinamento indoor, ovvero, quello che si sviluppa in casa è più insidioso di quello esterno. Ma la cosa più inquietante è che siamo soliti attribuire a una o due cause che al massimo eliminate annullano l'inquinamento domestico, invece ci sono cause che neanche ti aspetti. Non ci credi? CLICCA QUI e lo scoprirai.