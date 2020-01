Piggy è un portale di offerte dove è possibile trovare codici sconto esclusivi, riduzioni di prezzo in tempo reale e offerte di ogni tipo.

Tutte le offerte sono realizzate dallo staff che ogni giorno raccoglie le principali offerte degli store italiani e non solo. È sufficiente restar comodo e aspettare l’offerta giusta.





Codici sconto: puoi copiare i codici sconto direttamente dall'applicazione e utilizzarli per i tuoi acquisti. In alcune occasioni, la velocità sarà decisiva, poiché alcuni codici sono limitati.

Riduzioni di prezzo straordinarie: aggiornamenti in tempo reale per tutte le flessioni dei prezzi più interessanti.

Preferiti: Aggiungi i tuoi prodotti preferiti e tienili sempre sotto controllo.

Liste dei Desideri: Crea liste dei desideri per ogni occasione. Aggiungi prodotti da tutti gli store e condividi le tue Liste dei Desideri con chi vuoi.

Molte categorie disponibili: Abbigliamento, Scarpe e Gioielli, Cibo, Animali, App e Software, Auto e Moto, Bellezza e Salute, Casa, Giardino e fai da te, Elettronica e Informatica, Giochi e Giocattoli , Hotel, Libri e Audible, Musica, Film e TV, Prima infanzia, Sport e tempo libero, Telefonia e Pay TV, Videogiochi e Console, Voli.

Notifiche per ciò che ti interessa: scegli tu per cosa ricevere le notifiche: per ogni sezione puoi attivare o meno la ricezione notifiche in qualsiasi momento.

Filtra per negozio e fasce di prezzo, ordina i risultati nel modo che preferisci.

E per un desiderio specifico? Usare la funzione di ricerca e scopri se è già stato segnalato per il prezzo desiderato.