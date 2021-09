Dopo l’annuncio di Vittorio Sgarbi dello scorso aprile il Movimento Rinascimento Sgarbi Torino ha preso forma a ridosso delle elezioni amministrative Torino 2021 – che si annunciano tra le più importanti e più calde degli ultimi decenni per la citta'. Le conseguenze della pandemia insieme ad una congiuntura epocale per una Città soggetta a trasformazioni hanno comportato la necessità di reinventarsi portando alla consapevolezza di dover rispondere adeguatamente alle occasioni offerte per il rilancio economico e strategico legato ai fondi PNRR.

I segnali di abbandono della città da parte di grandi player industriali come Stellantis, ancor più doloroso per i torinesi per il retrogusto storico legato al gruppo FCA e ancor prima FIAT, richiamano ogni giorno ad una realtà che preoccupa molti, almeno tutti quelli che si riconoscono nell’offerta di Poalo Damilano, che con “Torino bellissima” ha raccolto il centro destra unito.

Anche Vittorio Sgarbi per Paolo Damilano Sindaco di Torino.

In questo scenario nasce Rinascimento Sgarbi Torino. Ala torinese di un movimento che animato dalla verve senza mezze misure del suo fondatore sembra avere le idee molto chiare. Il coordinatore regionale Lorenzo Nespoli, uomo esperto di politica torinese da oltre 25 anni, ha saputo tessere dietro le quinte lo zoccolo duro del movimento Rinascimento all’ombra della Mole. Rinascimento Sgarbi Torino ha deciso infatti di supportare il “together we can” di Paolo Damilano con alcuni candidati di punta. I valori di Rinascimento nascono a supporto di concetti importanti come il rilancio della città attraverso la cultura ed il sistema museale torinese, la realtà sofferente della Torino dei locali e della Torino by night, la sostenibilità infrastrutturale, urbana ed architettonica di un patrimonio cittadino oggettivamente in seria difficoltà.

"Arriverò a Torino perché il Rinascimento è a Torino. Quello che è accaduto negli ultimi anni in Italia è accaduto a Torino e quindi bisogna che noi cerchiamo di prendere quel modello e farlo diventare sempre più vivace e diffuso. Torino è la città delle arti, più di Firenze e più di Roma e mi pare giusto che Il Rinascimento riparta anche da li”. Vittorio Sgarbi –Il sole 24 ore audiovideo , 6 aprile 2021.

Vittorio Sgarbi - Il sole 24 ore - 6 aprile 2021 - Il Rinascimento e' a Torino

Amedeo Manuello Bertetto (Coordinatore Cittadino Rinascimento) e Barbara del Mastro Meoni -Lady Tabata.

Tra le fila di Rinascimento come candidati al Consiglio Comunale figurano così l’imprenditrice Barbara Del Mastro Meoni, in arte Lady Tabata, ex modella ed oggi proprietaria di alcuni dei locali che maggiormente hanno sofferto le conseguenze della pandemia. Il professore ed architetto Amedeo Manuello Bertetto, docente nello stesso ateneo di Lo Russo, esperto di edifici storici, recupero del costruito e grandi strutture. Il prof. Manuello, che è anche coordinatore cittadino del movimento ha recentemente indicato come il recupero di edifici abbandonati della città di Torino, come Palazzo del Lavoro, le officine Grandi Motori in corso Vercelli, rappresentino al tempo stesso delle ferite aperte nel tessuto urbano torinese ma anche delle occasioni straordinarie per dare la luce alle importanti trasformazioni di rilancio di cui la città non può più fare a meno. La citazione recentemente utilizzata dal candidato Sindaco Damilano “affamati e folli” rappresenta nello spirito di Rinascimento Torino proprio la necessità di rimettere pesantemente mano a quei progetti accantonati, schivati ed ignorati che negli ultimi anni sono culminati nelle rinunce autolesioniste al salone dell’Auto del Valentino, alla candidatura per le olimpiadi invernali 2026 a favore di Milano e all’uscita da parte della Città dall’Osservatorio per la TAV.

Palazzo del Lavoro (Palazzo Nervi) - Torino - Pier Luigi Nervi, Gio' Ponti, Gino Covre - 1961

Il movimento di Rinascimento Sgarbi Torino, come riferito dal responsabile della comunicazione del movimento Jacopo Di Muccio (candidato nella Circoscrizione 7- Aurora Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone) si propone anche, in pieno stile Sgarbi, di sdoganare l’immenso patrimonio artistico, anche costituito dalle realtà emergenti, attraverso la promozione delle mostre tematiche e luoghi sospesi e consumati dalla loro storia che ospiteranno nuove espressionio artistiche, attraverso differenti ricerche (design, arte e musica). Tali esperienze creeranno universi dinamici e creativi geenerando nuove poetiche degli spazi inutilizzati. Il Movimento di Sgarbi che oggi corre accorpato in un'unica lista con si Tav si lavoro (Mino Giachino), si propone di costruire una base aggregativa al sistema culturale cittadino che non si riconosce più nei modelli passati.