Sono molti a paragonare il governo Meloni al regime fascista. Fortunatamente non è proprio così. Il fascismo è stato una brutta esperienza politica, ma era comunque un governo composto da personaggi di spessore, come Giovanni Gentile o Alfredo Rocco, mentre il governo Meloni, tranne qualche eccezione, è composto da ministri che fino a ieri sembrano che si occupassero di tutt'altro.

Diceva Indro Montanelli che “gli italiani non sanno andare a destra senza finire nel manganello”. Parole che si applicano perfettamente alla sistematica repressione del dissenso che ha caratterizzato finora il governo di Giorgia Meloni: dall'epurazione dei liberi pensatori dalla Rai al rifiuto di qualsiasi confronto con l'opposizione o con i media, passando per la denigrazione dei nemici politici, l'occupazione delle leve del potere, i tentativi di assoggettare la magistratura, la censura della libera stampa, i manganelli contro i manifestanti pro-Palestina.

Fratelli d'Italia è l'emblema di questo modello autoritario menzionato da Indro Montanelli, come del resto lo è la Lega che tace sulle violenze degli agenti della penitenziaria di Beccaria e candida come deputato un personaggio come Roberto Vannacci secondo cui è cosa buona e giusta odiare il prossimo. Questi partiti, pur prendendo le distanze dal fascismo, si comportano proprio come il fascismo, attirando quella parte dell'elettorato che visita la lapide di Mussolini, che si esibisce nel saluto romano e patteggia per i movimenti di estrema destra.

Il governo Meloni non è un governo di fascisti nel vero senso della parola, dato che questi soggetti fortunatamente non hanno la stoffa per essere fascisti. Ma questo non vuole dire che il modello di questo governo non sia autoritario e che non segua dei diktat cui ogni cittadino deve adeguarsi. Gli outsider, coloro che non possono o non vogliono adeguarsi a tale modello, vengono esclusi. Basti pensare allo scrittore Antonio Scurati, buttato fuori dalla Rai per aver detto che non si può amministrare un Paese ficcando dentro un governo amici, parenti e amici degli amici senza alcuna preparazione politica.

Il fascismo autentico, come disse Umberto Eco, ha tra le sue caratteristiche la “paura della differenza” che porta all’avversità nei confronti di chi non appartiene alla stessa razza e di coloro che non vogliono adeguarsi al conformismo di regime. Ed è questo il più grande problema e pericolo del governo di Giorgia Meloni. La democrazia è confronto tra idee diverse, esaltazione della differenza e lode dell'unicità dell’individuo. Il conformismo è il contrario di tutto ciò.