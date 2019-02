Nessun Dorma al The Club Milano, il nuovo martedì notte della città

Il 5 febbraio 2019, dopo l'opening di martedì scorso, al The Club di Milano torna in scena il nuovo martedì notte della città, Nessun Dorma. In console per un party che mescola house, show e voglia di farsi guardare, il 5/2 ci sono Ale Bucci (resident dj), Filippo Marchesini (guest dj) e Riccardo Celetti (voice).

La nightlife milanese è cambiata. Da fine gennaio 2019 ogni martedì prende vita Nessun Dorma, nuovo party infrasettimanale creato da Maurizio Gerosa e Davide Cavallari di Fidelio Milano con Alessandro Imarisio e Carlo Panzarini di Big Mama Production. La location è il The Club, una delle disco simbolo della città.

Nessun Dorma è ideato e prodotto da professionisti dell'intrattenimento e della nightlife, con alle spalle successi in tutta Italia (sarebbe impossibile elencarli tutti). In uno dei locali più hot della città, hanno deciso di unire le forze per far muovere a tempo, fino all'alba, Milano e non solo.

Nessun Dorma è uno scatenato teatro notturno in cui chi ne ha voglia può sentirsi protagonista e non solo spettatore, almeno per una notte. I dettagli del party, come sempre quando l'evento conta, sono tutti più o meno top secret. Chi vuol vivere tutto questo, ogni martedì notte balla al The Club - Milano.

Nessun Dorma @ The Club - Milano, ogni martedì notte

Corso Garibaldi, 97, 20121 Milano

FACEBOOK: www.facebook.com/NessunDormaAMilano/

INSTAGRAM: www.instagram.com/nessundormamilano/

Evento Facebook Nessun Dorma 5 febbraio 2019

www.facebook.com/events/799438997060861/

Artists at work:

Resident Dj _ Ale Bucci

Regular Guest Dj _ Filippo Marchesini

Voice_ Riccardo Celletti