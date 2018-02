C'è stata un'epoca, non lontana, in cui le foto dall'alto non si scattavano da un drone aereo, ma da un parapendio a motore.

Foto romantiche, eroiche, forse un po' spericolate, come quelle firmate da George Steinmetz.

Da queste foto è nato un libro monumentale, "Deserti", che raccoglie oltre 15 anni di peripezie in 30 paesi diversi: Arabia, Iran, Ciad, Perù. Il volume, in Italia, è edito dal Touring Club.