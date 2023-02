Al Bolgia di Bergamo, tempio dell'elettronica sull'A4, sabato 18 febbraio 2023 va in scena un altro imperdibile party. Franchino, icona del clubbing italiano e non solo, spegne 70 candeline e d'Italia festeggia, come da tradizione, al Bolgia di Bergamo il suo compleanno.

Nel pieno di un'altra stagione di successi e di top dj mondiali, l'unico cantastorie della nightlife italiana dà vita ad un party imperdibile e imprevedibile, dove ritmo e magia si uniscono. E questa volta la magia raddoppia, trattandosi di un compleanno speciale. Francesco Principato in arte Franchino, classe 1953, innamorato delle sue figlie, del mare e del Brasile, ha spiegato così il significato che per lui hanno avuto le favole nella sua vita: "Mi hanno sempre affascinato, perché stimolano la fantasia. Chi le ascolta può immedesimarsi ed emozionarsi". E chissà che non siano state proprio le favole il segreto del successo di ogni sua serata.

Con Franchino, al Bolgia di Bergamo, ci sono come sempre la musica e l'energia di 00Zicky, artista che da da oltre 20 anni coordina il collettivo Metempsicosi. Spazio poi a Giovanni Ghisleni (Jo Gala), ingranaggio fondamentale di Musica & Magia, party e label che fanno vivere in modo nuovo l'universo musicale di Franchino. E arriva pure un altro dj producer simbolo della scena techno italiana come Joy Kitikonti, già al fianco di Franchino ai tempi dell'avventura con l'etichetta techno bresciana BXR nonché uno dei protagonisti dei party targati Metempsicosi. Chiude il cerchio, in Main Room, Manuel Ribeca, dj italiano il cui sound potente, da Miami ad Ibiza, è conosciuto ovunque.

Nella Lab Room, durante la stessa notte, si fa spazio il suono techno di Juri Carrera, Mc Hellboy, Pero G, Benny K vs T.Gamma e Dj Nyx. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 5.30 del mattino.

Quello che vede sul palco del Bolgia di Bergamo il 18 febbraio '23 il leggendario Franchino è soltanto l'ennesimo appuntamento d'eccellenza nel top club. Nelle scorse settimane, e per tutta la stagione passata, si son esibiti top dj della portata di Chris Liebing, Sam Paganini, Len Faki, Ilario Alicante, Luca Agnelli, Sidney Charles, Piero Pirupa, Leon, Raffa FL, Wade & Fer Mesa, Pan-Pot, Marco Faraone, Joseph Capriati.



