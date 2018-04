13 aprile, Fragola Day by G.H. Mumm Champagne al Cost, a Milano

Venerdì 13 aprile, in collaborazione con G.H. Mumm Champagne, Cost Disco Restaurant Milano presenta un invitante Fragola Day. La serata prende vita con un intrigante aperitivo arricchito da un buffet dedicato, come diceva Shakespeare, al cibo delle fate. Più tardi si cena e poi si canta e si balla, come ogni sera in un locale che è un must per chi vuol divertirsi con stile a Milano, in zona Corso Como.

Gli ormai ben conosciuti giovedì sera del Cost, a Milano, sono un must per chi ha voglia di passare una serata con gli amici. Ogni settimana sul palco salgono Rudy o Umberto Smaila, con i loro musicisti, professionisti capaci di far cantare e ballare chiunque. La cucina e l'atmosfera del Cost sono uniche, davvero molto curate, i cocktail e l'esclusività danno il resto: non muoversi a tempo fino alle ore piccole è davvero difficile. E che succede ogni venerdì e sabato? Il menu resta elegante... e decisamente interessante. Dalle 20 aperitivo o cena, poi live music con le migliori band ed in tarda serata tutti in pista con uno scatenato dj set.

Il programma del Cost di Milano è decisamente invitante: aperitivo dalle 20, cena dalle 21, dinner show dalle 21 e 30 con musica live e dj set dalle 1 e 30 fino alla chiusura. Aperitivo e serata € 15,00 (servizio guardaroba, una consumazione e ricco buffet); cena alla carta oppure menù guidato a € 40,00 (possibilità di scelta tra carne e pesce: antipasto, primo, secondo, acqua, caffè, una bottiglia di vino ogni 4 persone); ingresso dopocena € 20,00 con una consumazione. Parcheggio convenzionato (buono da ritirare in cassa) 25 Park, Piazza XXV Aprile 16/A.

