NewSicily è lieta di comunicare che oggi, 20 novembre, il nostro portale indice ufficialmente il concorso “Natale in Vetrina – Villabate”; un’iniziativa, in collaborazione con la Delegazione di Villabate dell’associazione “I Doni del Cuore”, nata con l’obiettivo di stimolare i negozianti di Villabate ad abbellire le vetrine dei propri locali con allestimenti che richiamino le tradizioni tipiche del periodo natalizio.

Il concorso è aperto a tutte le attività di vicinato commerciali, artigianali e pubblici esercizi, dotati di vetrina, ubicate sul comune alle porte di Palermo.

La partecipazione al concorso è libera, volontaria e gratuita.

I negozi partecipanti dovranno vestire a festa la propria vetrina, secondo la loro libera interpretazione e fantasia, purché siano rispettati gli accorgimenti relativi al buon gusto ed al decoro.

L’adesione al concorso dovrà pervenire entro, e non oltre il 10 Dicembre 2022, attraverso l’invio della foto tramite mail all’indirizzo [email protected].

Le vetrine dovranno essere allestite fino al 7 GENNAIO 2024 senza subire modifiche.

Le immagini delle vetrine in concorso saranno pubblicate in un apposito album denominato: “Natale in vetrina – Villabate 2023” sulla Pagina Facebook di NewSicily.

Dal 13 dicembre 2022 fino alle ore 12:00 del 8 gennaio 2023, sarà possibile votare, esprimendo una sola preferenza, secondo una delle seguenti modalità online:

per mail al seguente indirizzo: [email protected];

esprimendo un “like” sulle foto pubblicate nella pagina Facebook.



A decretare il vincitore, sarà il voto popolare attraverso i social per il 50%, mentre per il restante 50% da un’apposita giuria.

Il Concorso sarà suddiviso in due sezioni:

Presepi e Alberi di Natale.

Addobbi e Luminarie.



Tra le proposte partecipanti al concorso, la giuria individuerà i primi classificati per ogni sezione ai quali saranno consegnati dei premi.