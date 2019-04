Cose di un altro mondo: dal 9 al 12 maggio 2019 al CineTeatro L’Aura sarà in scena L’INCREDIBILE VIAGGIO DI LADY C. Se un’extraterrestre venisse mandato nel nostro Paese per studiarne gli usi e i costumi, che ne direbbe? Si potrà scoprirlo nella situation comedy L’INCREDIBILE VIAGGIO DI LADY C in cui l’aliena Coco intraprenderà un avventuroso viaggio sulla terra.

Coco dovrà studiare la nostra società utilizzando i 12 articoli fondamentali della Costituzione come vademecum comportamentale, servendosi anche dell’aiuto dei suoi ignari coinquilini: Elba, attivista politica impegnata nel sociale, Vlad, ballerino sloveno venuto in Italia per inseguire il suo sogno e Edoardo, milanese doc, festaiolo e un po’ snob.

In scena ci saranno i bravissimi e divertentissimi Oronzo Salvati, Danilo Brandizzi, Laura Croccolino e Letizia Cerenzia. Il suo viaggio sarà accompagnato dalla musica dal vivo suonata Alessio Pinto, autore e regista dello spettacolo. Cosa scoprirà Coco nel suo incredibile viaggio? E noi siamo davvero a conoscenza della nostra carta costituzionale?



Per saperne di più: L'incredibile viaggio di Lady C.



Avviso ai soci

dal 9 al 12 maggio 2019

dal giovedì al sabato ore 21.00 - domenica ore 18.00

L’INCREDIBILE VIAGGIO DI LADY C.

CineTeatro L’Aura

Via Pietro Blaserna,37 (angolo con Vicolo di Pietra Papa,64)

Roma-zona Viale Marconi

Biglietto intero 13 € / ridotto 10 €+ tessera associativa annuale (2 €)

Tel: 3464703609 oppure 0683777148

e-mail: nuovoteatrolaura@gmail.com

www.teatrolaura.org