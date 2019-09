Un compleanno bellissimo! Ha dichiarato Angelica Loredana Anton, per i suoi 30 anni.

E' stato un compleanno bellissimo, ha dichiarato l'attrice Angelica Loredana Anton quando gli ho chiesto come ha passato il suo 30° compleanno.

Un amico fotografo, mio, e della coppia Ruggiero-Anton, mi ha avvisato che la coppia avrebbe festeggiato il compleanno dell'attrice all'Oysteria, un ristorante in zona Boccea, che da qualche anno annovera tra i suoi ospiti personaggi VIP del mondo dello spettacolo, ed infatti ultimamente si è fermato a gustare gli ottimi piatti di pesce anche l'attore Matt Dillon e altri come Giancarlo Magalli, Max Cavallari, Vanessa Hessler etc. ed infine l'11 settembre la nostra Angelica Loredana Anton con il marito, lo sceneggiatore, giornalista e produttore Gennaro Ruggiero.

L'attrice mi ha raccontato che è stato un bellissimo compleanno iniziato alle 8 del mattino con il bacio e gli auguri del marito, uno splendido bouquet di fiori e colazione in una terrazza del centro. Seguito poi con po di shopping durante il quale Gennaro Ruggiero gli ha regalato un libro e un bellissimo bracciale.

Suo marito ha poi portato la dolce Angelica in un po d Spagna, organizzando un ottimo pranzo spagnolo, con vino dolce e spumante rigorosamente catalano.

Dopo un pomeriggio dedicato all'Eden Park con il piccolo principino William, la coppia ha affidato il bimbo alle cure della babysitter e si sono recati all'Oysteria, dove con una cena a lume di candela, a base di pesce e champagne in bottiglia personalizzata di strass Swarosky, ha chiuso la "meravigliosa giornata del mio 30° compleanno" come l'ha definita l'attrice e scrittrice.

Era doveroso per me scrivere questa breve cronaca di una giornata all'insegna dell'amore di questa coppia del cinema e della sana mondanità italiana che negli ultimi anni affascina i lettori.