Per la Corte d'Appello della Figc, che martedì ha esaminato il ricorso presentato dal Napoli per la sconfitta subita a tavolino per 3-0 ed il -1 in classifica rimediati per non aver disputato la partita con la Juventus per il timore che la squadra fosse contagiata dal coronavirus, il comportamento del Napoli sarebbe stato tale da precostituirsi un alibi per non giocare.

Pertanto, la Corte d'Appello ha respinto il ricorso, ha confermato il risultato e pure la penalizzazione in classifica.

Nelle motivazioni della sentenza, la Corte sostiene che "il fine ultimo dell'ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo" e che "tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell'incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, teso a precostituirsi, per così dire, un alibi per non giocare quella partita". ..."Questa Corte ritiene, conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell'incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente".

Come ha commentato la sentenza il Napoli? In questi termini:"La SSCN prende atto della decisione della Corte Sportiva d'Appello ed è già al lavoro per preparare il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. La SSCN non condivide in toto la sentenza che getta ombre inaccettabili sulla condotta della Società trascurando documenti chiarissimi a suo favore e delegittima l'operato delle autorità sanitarie regionali. La SSCN ha sempre perseguito valori quali la lealtà e il merito sportivo e anche in questo caso intraprenderà tutte le iniziative per rendere giustizia alla propria condotta orientata al rispetto della salute pubblica e per fare in modo che il campo sia l'unico giudice a decidere il risultato di una partita di calcio".

E adesso rimaniamo in attesa del prossimo verdetto. Per il momento il Napoli ha teoricamente 4 punti in meno nella classifica di Serie A.