Questa la nota diffusa dalla società gigliata, lunedì sera, per comunicare la scelta del nuovo tecnico.

ACF Fiorentina comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola.Iachini, nato ad Ascoli Piceno il 7 maggio 1964, ha vestito, da calciatore, la maglia viola per 127 volte tra il 1989 ed il 1994 e da allenatore ha guidato, tra le altre, Sampdoria, Palermo, Sassuolo ed Udinese.Rocco Commisso ha voluto così commentare: "Ci tengo a ringraziare Vincenzo Montella per l’impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla Fiorentina. L'attuale situazione di classifica ci ha imposto un cambio della guida tecnica. Abbiamo scelto Iachini perché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme".Iachini verrà presentato alla stampa il 28 dicembre.Il nuovo tecnico viola dirigerà il suo primo allenamento al Centro Sportivo Davide Astori il prossimo 29 dicembre.

Dalla suggestione (Laurent Blanc, che qualcuno dice essere stato suggerito da Ribery) alla concretezza rappresentata da Iachini che, prima di tutto, dovrà pensare a portare, come si dice in casi simili, fieno in cascina... ovvero punti in classifica, dato che l'ennesima serie di sconfitte in casa viola ha portato la Fiorentina a ridosso della zona retrocessione.

Il contratto proposto a Iachini legherà il tecnico ascolano alla società gigliata fino alla stagione 2020/2021, purché siano raggiunti determinati obbiettivi indicati nelle clausole.

Da aggiungere, infine, che le voci di mercato danno per certi tre innesti di spessore che saranno messi a disposizione del nuovo tecnico grazie al mercato di riparazione di gennaio.