GGMM E2, lo speaker che integra Alexa come l'Echo Dot, ma ha anche una batteria

Già oggi all'interno delle nostre case ci sono tanti dispositivi smart, ma in futuro praticamente quasi tutti i dispositivi, elettrodomestici ed oggetti che avremo in casa saranno smart.

A favorire la diffusione di questi prodotti c'è Amazon con i suoi dispositivi Amazon Echo che integrano Alexa (l'assistente virtuale di Amazon).

Alexa, però, viene integrata anche tramite apparati di altri produttori come ad esempio lo speaker portatile e smart GGMM E2.

Lo speaker GGMM E2 ha delle dimensioni compatte ed integra Alexa allo stesso modo di Amazon Echo, ma al suo interno è presente una batteria e, quindi, questo speaker può essere utilizzato in modo più flessibile anche all'esterno dove non vi è una presa di corrente.



Queste le principali caratteristiche di GGMM E2

Potenza nominale: 10W

Risposta di frequenza: 80Hz – 20KHz

Rapporto segnale-rumore: ≥ 80dB

Assistente vocale: Alexa

Alimentazione: 5V 1A – 2A

Durata massima della batteria in riproduzione: circa 5 ore in modalità Wi-Fi e circa 14 ore in modalità Bluetooth

Tempo di ricarica: circa 3 ore

Connettività: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4G), Bluetooth 4.2