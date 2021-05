Il dj producer Sandro Murru è decisamente scatenato a livello di produzioni musicali in questo periodo. Le novità sono tante e tutte di qualità. "Mi sto dedicando alle mie produzioni discografiche: è finalmente pronto il follow-up de 'La Rumba Latina', che è stato un successo mondiale che ho prodotto come Kortezman. Non è tutto: sono in uscita diverse produzioni, realizzate in collaborazione con tanti dj producer italiani ed internazionali. Cito almeno Mitch B. e Le Petite Frency".

È tutto qui? No. Ci sono ancora altri dischi pronti per l'uscita. "E' pronto il follow up di 'Back to freedom', prodotta con Joer Bertè e Adam Clay. Stiamo solo aspettando il bel tempo per farle uscire sperando di poterle suonare nel locali all'aperto, vista la pandemia...".

E al di là del lavoro in studio, cosa fai?Conduco ogni giorno su Radio Super Sound il mio programma Soundback dalle 15 alle 16 e mi dedico alle mie diretta social del sabato sera (dalle 22 e 30 su Facebook, dalle 23 e 30 su Facebook). Sono sempre più seguite e mi fa molto piacere.

Come vedi la ripartenza della musica? Anche l'Italia risorgerà. Una volta vaccinati e raggiunta l'immunità di gregge, faremo come sta facendo la Gran Bretagna, dove sta ripartendo tutto, pian piano. Vorrei ripartire con una festa in piazza con almeno 12mila persone, simile a quelle che facevo qualche anno fa. Non chiedo altro.

Come combatti l'ansia e lo stress creati da questa pandemia?Faccio una vita normale, per quello che è possibile. Casa, sport, amici e affetti.... e quando non sono al lavoro sulla mia musica, mi ascolto Gino Soccio, perché contaminava il funk con la disco e l'elettronica. Potremmo davvero riscoprirlo

Che musica ti attira in questo periodo? Sono attratto dalla tech house contaminata dalle voci. David Penn e Purple disco Machine hanno il mio stesso mio background, ci troviamo ad occhi chiusi. La musica estiva sarà invece a bpm bassi. Ne sono più o meno sicuro.