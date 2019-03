La Serie A di nuovo al via venerdì con Cagliari Fiorentina per la 9.a giornata di ritorno

Inizierà venerdì alle 20:30, con la sfida tra Cagliari e Fiorentina, la 9.a giornata di ritorno della Serie A. Nessuna pausa, quindi, per gli appassionati di calcio che dagli incontri di coppa potranno passare, senza interruzione, a quelli di campionato.

Il turno, avrà il suo clou nel match di chiusura, domenica alle 20:30, con il derby della madonnina tra Milan e Inter, una sfida per un posto in Champions per la prossima stagione. L'Inter non ha mai perso nelle ultime 5 gare di Serie A giocate contro il Milan (2 vittorie e 3 pareggi), mentre i rossoneri provengono da ben 5 successi di fila in campionato.

Tra le gare interessanti, possiamo includere quella tra Spal e Roma, sia perché la gara d'andata era terminata con il punteggio di 2-0 per i romagnoli, sia perché è da vedere se la cura Ranieri sarà riuscita a risolvere i problemi dei giallorossi.

La Juventus, poi, sarà impegnata a Genova in una sfida che la vede di fronte ad una delle 3 squadre che in questa stagione sono riuscite a strapparle un punto, oltretutto in trasferta. Il Genoa, anche in passato, è sempre stato un cliente molto ostico per i bianconeri.

Infine, da segnalare lo scontro diretto nelle zone basse della classifica tra Empoli e Frosinone, con i toscani che dopo l'ultima sconfitta contro la Roma hanno cambiato allenatore... ritornando all'antico. Infatti, dopo aver esonerato Iachini, il presidente Corsi (ormai "settato in modalità Zamparini") ha richiamato sulla panchina della sua squadra il tecnico Andreazzoli, esonerato qualche mese fa.

In ciascuno degli ultimi 3 scontri diretti tra Empoli e Frosinone (2 in Serie B e uno in Serie A) sono stati segnati 6 gol; l'Empoli si è aggiudicato uno dei match per 4-2, negli altri 2 sono arrivati 2 pareggi entrambi con il punteggio di 3-3.