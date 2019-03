FashionAble Art, After MFW19 tendenze moda capi trasformabili, arte, moda e tutela dell'ambiente

The Show Must Go On, per rivivere le sfilate di Milano. Capsule 2019/20 FashionAbleArt L'arte e la moda sono le forme d'espressione dell'anima di un artista, come la collezione capsule Fashion Art di Tailor's Art Revolution carica di energia di artisti come Marina Kaminsky, Taragreenart, Luca Dall'Olio, Milena Quercioli e molti altri che potrete scoprire durante la presentazione del format, evento sabato 2 marzo '19 presso Salone Italia Showroom, via Tortona 4, Milano, a partire dalle ore 18.00.

La geometria delle forme tridimensionali, la trasformabilità dei capi esprimono l'evoluzione continua della creatività nell'arte e nella moda



Dopo la sfilata di presentazione della collezione Capsule 2019/20 - FashionAbleArt presso THEONEMILANO, l’appuntamento della Milano Fashion Week presso fieramilanocity, il format FashionAbleArt ritorna per aprire le porte a tutti presso una formidabile location meneghina, cuore pulsante della moda e delle anticipazioni, con una rivisitazione delle ultime passerelle e un formidabile fashion show connotato da una forte componente di arte e innovazione, una collezione capace di parlare il linguaggio della moda in stile innovativo.

In FashionAbleArt l’accostamento cromatico ha un ruolo chiave, in quanto l’accostamento di determinate palette colori suscita determinate emozioni nella persona, così come le suscita il gusto, il tatto o il suono. Attraverso piumini, abiti, tessuti colorati e stampe, con la sensazione del tessuto che scorre fra le mani, vivrete un’esperienza sensoriale a 360°, proprio come in un percorso artistico. Le collezioni proposte in FashionAbleArt non sono altro che opere d’arte indossabili, vere e proprie opere, molto simili ad un quadro, seppur indossabili.