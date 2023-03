Nel corso della giornata odierna, il presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli Esteri Tajani hanno ricevuto presso Palazzo Chigi i parenti delle vittime e i superstiti del naufragio a Cutro dello scorso 26 febbraio. La premier ha ribadito nell'incontro riservato la completa vicinanza da parte di tutto il governo. Ha poi accolto le loro richieste assicurando la ricerca per tutti i prossimi giorni delle salme ancora disperse. Salme che, a quanto pare, si potrebbero trovare incastrate anche all'interno del barcone, ancora sul fondale marino. In una nota, poi, Palazzo Chigi fa sapere che ci sono stati i ringraziamenti dei parenti al presidente per il suo lavoro.