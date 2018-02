Dopo la fase di preordine, ora Elephone U ed Elephone U Pro possono essere acquistati su GearBest

Qualche settimana fa su GearBest era possibile effettuare il preordine dei due nuovi smartphone prodotti da Elephone: Elephone U ed Elephone U Pro.

Questi smartphone si distinguono per un design davvero interessante che si ispira (ma dovrebbe esser più giusto dire copia) quello dei Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. In questo caso, inoltre, diversamente rispetto ad altri produttori, Elephone ha deciso di utilizzare un display Amoled con bordi "realmente" curvi (proprio come sui dispositivi Samsung) e non solamente con un vetro curvo.

Ora la fase di preordine è terminata e sempre su GearBest è possibile acquistare questi i due dispositivi che potrebbero rappresentare un vero punto di svolta per l'azienda cinese.

Queste le caratteristiche

Elephone U:

Display 5,99″ FHD+ AMOLED, aspect ratio18:9, CPU MediaTek Helio P23, GPU Mali-G71 MP2, RAM: 4 / 6 GB, Memoria interna espandibile 64/128 GB, Sistema operativo Android 7.1 Nougat, Fotocamera posteriore doppia (13MP + 13MP), Fotocamera frontale 8MP, lLettore di impronte digitali, Ricarica wireless.

Elephone U Pro:

Le principali differenze con la versione base sono rappresentate dall'utilizzo della CPU Qualcomm Snapdragon 660, da quello del processore grafico Adreno 512 e dal Sistema operativo Android 8.0 Oreo.