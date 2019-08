Alexis Sanchez alla Roma? L'ennesima bufala di calciomercato

A dimostrazione di come le notizie che stanno alla base del calciomercato siano opera della fantasia dei giornali, in parte alimentata dai procuratori per promuovere i propri assistiti, in parte dai direttori sportivi per far vedere l'attivismo di una squadra nel cercare di rinforzarsi, si aggiunge quella di un possible interesse per Alexis Sanchez, 30enne attaccante del Manchester United, da parte della Roma.

Secondo i bene informati, Sanchez sarebbe in uscita dai Red Devils e l'unico ostacolo al suo acquisto sarebbe l'ingaggio non proprio irrisorio di 14 milioni di sterline all'anno, cioè poco meno di 15,5 milioni di euro... uno dei giocatori tra i più pagati, se non il più pagato, della Premier League

A causa del recente infortuno subito al legamento del ginocchio mentre giocava con la maglia della nazionale del Cile nella Coppa America che si è disputata il mese scorso, Sanchez non si è potuto allenare con il resto della squadra.

Per questo, essendo indietro di preparazione rispetto al resto della squadra, i suoi allenamenti sono differenziati e non è stato convocato per i primi impegni ufficiali.

Per il tecnico dello United, il norvegese Ole Gunnar Solskjaer, Sanchez, che per lo United ha segnato cinque gol in 31 presenze, giocherà un ruolo significativo nell'attacco della sua squadra in questa stagione, anche per il fatto che il numero di attaccanti del Manchester non è certo illimitato.

Quindi, tifosi della Roma, non lasciatevi fregare.