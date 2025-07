Kabam prepara un mese di fantastici aggiornamenti, eventi e giveaway per il suo popolare fighter Marvel Sfida dei Campioni. Ecco cosa la Sfida ha riservato per i suoi giocatori, mentre per tutte le altre entusiasmanti novità basta seguire The Battlerealm

È TUTTO FANTASTICO

Cresce l’attesa per l’uscita de “I Fantastici Quattro - Gli inizi” di Marvel Studios, e Marvel Sfida dei Campioni ha in serbo esclusivi eventi in-game, giveaway e altro ancora per i suoi Summoner in vista della prima!

Di seguito ciò che sarà disponibile nel gioco:

Evento Future Foundation: per assistere i Fantastici Quattro nella loro impresa della Future Foundation, esplorando The Battlerealm e completando eventi e obiettivi.

Sfruttare il potere di Mister Fantastic: per cercare i collezionabili “Research Grant” sparsi in diverse modalità di gioco durante la saga Fantastic FORCE e scambiarli per ottenere un Mister Fantastic a 7 stelle.

“Vaults of Variant” - Missione secondaria: i nuovi studi di Reed Richards sulla magia del multiverso potrebbero causare duplicazioni incontrollate. Fino al 9 luglio, i giocatori possono aiutare Reed Richards nella missione secondaria “Vaults of Variant” mentre conduce ricerche pericolose nel Multiverso.

The Fantastic Four Supply Drop: dal 20 giugno alle 16:00 PT fino al 14 agosto alle 16:00 PT, è possibile rendere la propria squadra FANTASTICA, effettuando l’accesso per 7 giorni consecutivi, in modo da ricevere ricompense giornaliere che permetteranno di aggiungere Mister Fantastic, Donna Invisibile, La Torcia Umana e La Cosa al proprio roster.

Offerta Heat Wave: l’offerta Heat Wave continua! Con tutte le Fantastiche avventure che si svolgono nella Sfida in questa stagione, La Torcia Umana fa salire la temperatura. Il modo migliore per rilassarsi è approfittare delle offerte preferite dai fan, tra cui risorse utili e Campioni – per esempio un Campione La Torcia Umana a 7 stelle! L’offerta a tempo limitato termina il 7 luglio.

VILLAIN TAKEOVER

È importante mantenere alta l’attenzione: la Sfida ha introdotto nel Battlerealm i villain manipolatori THE MAKER e HIGH EVOLUTIONARY. I giocatori potranno ottenere The Maker il 17 luglio e High Evolutionary il 31 luglio. La Sfida riuscirà a sopravvivere all’arrivo di questi astuti villain o ne verrà cambiata per sempre?

High Evolutionary:

Herbert Wyndham ha iniziato a sperimentare la manipolazione genetica nel tentativo di “far evolvere” dei ratti. In seguito, un Inumano sotto mentite spoglie gli ha consegnato i progetti per decifrare il codice genetico. Questo ha permesso di far progredire gli esperimenti, portando all’evoluzione degli animali in umanoidi, chiamati “Nuovi Uomini”. Ossessionato dalla creazione dell’essere perfetto, Wyndham ha assunto il nome di “High Evolutionary”.

The Maker:

Una discesa oscura ha portato una versione alternativa di Reed Richards verso la malvagità. Ne sono seguite calamità, rifiuti, uccisioni e infine uno scontro con Sue che ha portato Johnny a sfigurare il volto di Reed. Indossando un elmetto, Reed è diventato The Maker, ha fondato i Children of Tomorrow e si è evoluto insieme a loro per migliaia di anni prima di tornare per ricostruire il mondo.

I Doombot da 2 stelle collezionabili saranno presto disponibili. Per scoprire come aggiungere questi potenti scagnozzi alla propria squadra, stay tuned!

NUOVE MISSIONI & EVENTI SPECIALI

Squad Builder: Kabam lancerà il 16 luglio un inedito tipo di Quest, che metterà alla prova sia l’abilità che la fortuna. L’obiettivo consiste nel formare una Squadra con il punteggio più alto possibile. Ogni formazione ha un punteggio basato su “Fazioni” e “Gradi” e si potranno effettuare fino a tre turni di scambi per creare la formazione migliore. Quando la formazione è definitiva o i turni di scambio sono terminati, si potrà affrontare il Boss Fight e bloccare il punteggio della Squadra. La parte migliore di questa Quest è che verranno assegnati gratuitamente 52 Campioni a 2 stelle da usare in questa modalità. Per chi non ha mai partecipato alla Sfida, questo è il momento migliore per iniziare. Il primo Squad Builder, il Fantastic Force Recruitment Event, arriverà entro la fine del mese. Basta seguire lo streaming di Marvel Sfida dei Campioni su Twitch per approfondire questa nuova Quest.

Battlegrounds & Battlerealm Brawl: è iniziata la qualificazione per il Battlerealm Brawl 2025! Si potrà competere nel Circuito dei Gladiatori durante le Stagioni 30 e 31 di Battlegrounds per avere la possibilità di partecipare al Battlerealm Brawl 2025 durante il Summoners Fest.

Summoners Fest: con l’inizio della fase di qualificazione per il Battlerealm Brawl 2025, Kabam lancerà un “Realm Event” che si svolgerà parallelamente alle Stagioni 30 e 31. I giocatori potranno partecipare in tutto il Battlerealm per guadagnare punti e ottenere grandi ricompense. Maggiori informazioni sul Summoners Fest sono disponibili sulla nuova pagina di Marvel Sfida dei Campioni

“Limited Time Special Event”: La Sfida lancerà a luglio un evento speciale a tempo limitato da non perdere. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle prossime settimane.

Altri aggiornamenti su Marvel Sfida dei Campioni, incluse correzioni di bug, la sfida di 4 settimane “Raid Month”, Alliance War Showcase e molto altro ancora, sono disponibili QUI... Replay del livestream QUI...