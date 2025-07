Herbalife, azienda leader nel settore della nutrizione e del benessere, brand n.1 al mondo nell'alimentazione per il benessere e uno stile di vita attivo[1], sarà Official Sponsor dei Campionati di Canoa Sprint e Paracanoa, che si terranno da mercoledì 20 agosto a domenica 24 agosto presso l’Idroscalo di Milano.

La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 2.000 atleti provenienti da 80 nazioni. Il bacino dell’Idroscalo milanese, che garantisce condizioni di gara uguali per tutti i concorrenti e la totale assenza di onde, sarà il teatro in cui verranno assegnati 24 titoli mondiali nella canoa sprint e 12 nella paracanoa, in un evento che unisce sport, inclusione e passione.

I Mondiali saranno un momento chiave anche per il percorso che porta ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L’evento, infatti, fa parte del programma “Italia dei Giochi” con cui Milano Cortina, in collaborazione con CONI e CIP, celebra su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026.

“La mission di Herbalife è promuovere stili di vita sani e attivi. Nel mondo siamo partner di oltre 150 tra atleti e squadre e collaboriamo con 5 Comitati Olimpici Nazionali perché i valori dello sport sono anche i nostri” - spiega Benoit Haecker, General Manager Herbalife Italia - “Come partner di CONI e Official Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 siamo felici di poter supportare la Federazione Italiana Canoa e Kayak in occasione di un evento sportivo come il Campionato del Mondo di canoa sprint e paracanoa, un momento in cui i valori dello sport e dell’inclusione si esprimeranno all’ennesima potenza.”



“Siamo orgogliosi di accogliere Herbalife tra i partner ufficiali dei Campionati del Mondo di Canoa Sprint e Paracanoa. Il loro impegno concreto nella promozione di uno stile di vita sano e nella cura della performance nutrizionale degli atleti valorizza ulteriormente un evento che rappresenta il massimo livello internazionale della nostra disciplina. Questa partnership rafforza il messaggio che i grandi eventi sportivi devono essere non solo momenti di competizione, ma anche occasioni per promuovere benessere, inclusione e cultura sportiva, dentro e fuori dall’acqua”, ha dichiarato Antonio Rossi, Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana Canoa e Kayak (FICK).

“A meno di 200 giorni dall’inizio dalle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, siamo felici di poter condividere l’impegno e l’attenzione che un importante partner dei Giochi indirizza ulteriormente al mondo dello sport, con collaborazioni prestigiose come quella attivata con i Campionati del Mondo di Canoa Sprint e Paracanoa”. Ha commentato Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026. “Herbalife, associandosi da subito al progetto Giochi, ha dimostrato quanto intenda ispirare attraverso i valori dello sport uno stile di vita sano e attivo per tutte le generazioni. I Giochi saranno presenti all'Idroscalo di Milano con Italia dei Giochi, il progetto territoriale firmato Milano Cortina 2026 con cui le comunità possono sentirsi parte del grande evento che torna in Italia dopo venti anni. Il capoluogo lombardo dimostrerà la sua capacità di accogliere eventi sportivi di ogni genere: da quelli estivi fino alle grandi manifestazioni invernali come i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026”.

La partnership conferma il legame tra Herbalife e il mondo dello sport. L’azienda da oltre 40 anni è impegnata sia nella ricerca e sviluppo di prodotti scientificamente sviluppati per la corretta integrazione, sia nella sponsorizzazione di atleti, squadre ed eventi sportivi in tutto il mondo. In Italia Herbalife è sponsor ufficiale della FIN, della Divisione Calcio a 5 e dal 2016, è a fianco del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dei campioni dell’Italia Team, in qualità di Sport Supplements Nutrition Sponsor, supportando anche importanti atleti come la campionessa di scherma Arianna Errigo, il campione di taekwondo Simone Alessio e il giovane campione di speed climbing Matteo Zurloni.

Grazie all’accordo con la Fondazione Milano Cortina 2026, Herbalife è anche Official Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In occasione di questo importante evento faranno parte del TeamH24 tre azzurri in gara alle Olimpiadi invernali: il pattinatore artistico su ghiaccio Matteo Rizzo, lo sciatore paralimpico Federico Pelizzari e la campionessa olimpionica di short track Arianna Fontana. Herbalife li supporterà con un piano nutrizionale specifico per il loro sport, personalizzato in base alle loro esigenze.

Con la sua linea dedicata alla nutrizione sportiva Herbalife24, l’azienda supporta tutti gli appassionati di fitness, dai principianti agli atleti professionisti, nel raggiungimento dei loro obiettivi, grazie a prodotti specifici per ottimizzare gli allenamenti, favorire il mantenimento della massa muscolare e il recupero post-allenamento. La Linea Herbalife24 è caratterizzata dalla totale assenza di coloranti o aromi artificiali e ogni prodotto di ogni lotto viene testato da un laboratorio indipendente per verificare la totale assenza di sostanze vietate nello sport o dopanti. I lotti sono poi certificati tramite www.informed-sport.com

[1] Fonte: Euromonitor; CH2025ed, nella categoria alimentazione per il benessere e uno stile di vita attivo, secondo le definizioni di gestione del peso e benessere, nutrizione per lo sport, integratori alimentari e vitaminici; quota di mercato per vendite al dettaglio per GBO al 2024.

Informazioni su Herbalife Ltd.

Herbalife (NYSE: HLF) è un'azienda e una community leader nel settore del benessere che dal 1980 cambia la vita delle persone grazie a prodotti nutrizionali eccellenti e all'opportunità di business per i suoi Distributori Indipendenti. L'azienda offre prodotti sviluppati scientificamente ai consumatori di oltre 90 mercati, attraverso i Distributori Indipendenti che forniscono coaching individuale e una comunità di supporto che ispira i clienti a condurre uno stile di vita più sano e attivo per vivere al meglio. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.herbalife.com/it-it

Federazione Italiana Canoa Kayak

La Federazione Italiana Canoa Kayak (Federcanoa) è l’organismo sportivo nazionale riconosciuto dal CONI, CIP e dall’ICF (International Canoe Federation) che coordina, promuove e sviluppa la pratica della canoa e del kayak in Italia. Fondata nel 1987, raccoglie oggi centinaia di società affiliate e migliaia di atleti, dai giovani alle categorie master, coinvolgendo specialità olimpiche e non olimpiche come la canoa sprint, slalom, paracanoa, canoa polo, discesa, maratona, dragon boat e sup. La Federcanoa sostiene l’attività sportiva a tutti i livelli: dall’avviamento alla pratica giovanile fino all’alta prestazione, rappresentando l’Italia nelle competizioni internazionali più prestigiose, tra cui Campionati Mondiali, Europei e Giochi Olimpici. La federazione promuove inoltre valori fondamentali come il fair play, la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale attraverso progetti sul territorio, in acqua e nelle scuole.

Per maggiori informazioni: www.federcanoa.it