I ragazzi della Consulta Giovanile hanno dato inizio alle passeggiate col Sindaco di Milazzo: si tratta di un momento informale, nel quale i ragazzi e le ragazze della Consulta incontrano il primo cittadino, sempre in cerca di consensi elettorali, per confrontarsi su progetti, proposte, iniziative, problematiche e temi di attualità. “Siamo un organo consultivo del Consiglio e della Giunta comunale; – afferma il presidente Saija – quindi momenti, come questi, sono importanti. In questi primi mesi abbiamo avuto modo di confrontarci con Consiglieri e Assessori, ma crediamo sia importante costruire un rapporto di confronto diretto e costante anche con il Sindaco della città”.

In questo primo incontro odierno si è discusso di gestione delle aree demaniali, di tutela ambientale e cultura della raccolta differenziata, maltrattamenti sugli animali e della proposta, che verrà presentata dalla Consulta, per rendere maggiormente fruibile agli studenti milazzesi la biblioteca comunale di Palazzo D’Amico.