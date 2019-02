Febbraio al Pelledoca di Milano. Il 7 Happy Hour '80-'90; l'8 e il 15 Cena Cantata con Badass; il 9 Gleam Saturday con Frankie Rò, il 14 San Valentino, il 16 Incontri Ravvicinati: Single Party

Tra il 7 ed il 15 febbraio 2019 al Pelledoca - Milano si balla. Anzi, si balla molto e molto bene... E ogni party inizia per chi lo desidera gustando i piatti d'eccellenza del ristorante del club.

Ad esempio giovedì 7 febbraio 2019 il party è uno divertente Happy Hour dedicato al sound anni '80 - '90. Si sceglie tra ottimi cocktail (Prenotazione tavoli aperitivo gratuita) e Cena Meni completo a € 25.

Ogni venerdì, e quindi anche l'8 e il 15 febbraio, il party, dopo mezzanotte al Pelledoca - Milano è BadAss, una festa che mescola sonorità house (quelle di Joe T Vannelli) e ritmi hip hop / reggaeton (quelli di Don Joe). E prima, che si fa? Si mangia, sempre molto bene, chi lo desidera anche alla carta, grazie alla ormai celeberrima Cena Cantata del Pelledoca. E' senz'altro un gran bel modo di iniziare il weekend, con gli amici.

Sabato 9 febbraio invece per l'evento Gleam Night, con la voce di Giancarlo Romano (che è anche l'arte director del Pelledoca) e l'energia e la musica di Peter K, in console come special guest arriva Frankie Rò, dj producer che ha suonato con artisti del calibro di J-Ax, Fedez, Gemelli Diversi, Federico Scavo, Alex Guesta e molti altri.

Il weekend successivo, quello che coincide con San Valentino, è altrettanto ricco di eventi... o anche di più.

Ovviamente la cena di giovedì 14 febbraio è dedicata alle coppie di innamorati. Amare vuol dire viziare e San Valentino é il momento giusto per viziare chi si ama... e regalare emozioni. Perché si sa… l'amore è goloso ed il cibo è l'inizio della seduzione. Dalle 23:00 DJ Set Happy Music anni '80,'90, 2000 con Dj Peter K e Giancarlo Romano Voice.

Venerdì 15, come già indicato, l'accoppiata vincente al Pelledoca è quella Cena Cantata + Badass, mentre sabato 16 per Gleam Night al Pelledoca va in scena uno scatenato Single Party chiamato Incontri Ravvicinati. In console c'è un celebrity dj che non ha certo bisogno di presentazioni, Luca Dorigo e con lui la squadra di casa al completo (Peter K + Giancarlo Romano). Come se non bastasse viene presentata la App Winker.



Pelledoca Milano - Music & Restaurant

www.pelledoca.org

www.facebook.com/PELLEDOCAMILANO

Viale Forlanini 12, 20134 Milano