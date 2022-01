Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha affermato di non conoscere alcun bambino tra i 5 e gli 11 anni morto per coronavirus e ha criticato la vaccinazione infantile raccomandata dall'Agenzia nazionale di sorveglianza sanitaria (Anvisa) dicendo che non vaccinerà sua figlia.

"Chiedo: qualcuno conosce un bambino di età compresa tra 5 e 11 anni che sia morto di Covid? Io non ne ho conoscenza. Anvisa purtroppo ha approvato i vaccini per i bambini tra i 5 e gli 11 anni: voglio dire qui che mia figlia di 11 anni non sarà vaccinata", ha detto il premier carioca. Il Ministero della Salute ha infatti dato il via libera alla vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, senza obbligo di certificato medico, come invece voleva Bolsonaro, aggiungendo che la decisione è stata presa dopo essersi consultato con l'Anvisa.

Intanto, in un'intervista al quotidiano O Globo, il medico personale di Jair Bolsonaro, Antonio Luiz Macedo, ha riferito che il presidente brasiliano lo ha chiamato al telefono in lacrime dicendogli che stava morendo, dopo essere stato nuovamente ricoverato per una occlusione intestinale. Il capo di Stato non ha avuto bisogno di un intervento chirurgico, ma la situazione resta delicata. "Mi ha chiamato piangendo dal dolore. Mi ha detto: 'Sto morendo, Macedo. Le cose vanno male Il dolore è spaventoso. È come se qualcuno colpisse forte con un martello nella pancia'", ha detto Bolsonaro.

Quando era candidato alla presidenza della Repubblica venne pugnalato allo stomaco durante la campagna elettorale. Da allora, ha subito sei interventi chirurgici. Tuttavia, la situazione resta pericolosa, dice il suo medico, che poi aggiunge: "Quando gli abbiamo inserito il sondino dal suo stomaco è uscito un litro di succo gastrico. Se avesse vomitato, il liquido gli sarebbe entrato nei polmoni e sarebbe morto".

Credo che non spetti a un politico stabilire se il vaccino debba essere somministrato o meno ai bambini. Questa è una decisione che deve essere presa da chi di dovere, dai sanitari, dai medici, dai virologi. Resta però l'amaro davanti alla notizia che il presidente brasiliano stia soffrendo a causa di una pugnalata allo stomaco data da uno squilibrato. Un politico può anche essere inviso, ma la sua vita va rispettata. Sempre e comunque.