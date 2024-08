La Commissione Parlamentare d'Inchiesta è al lavoro per cercare di risolvere un giallo che dal 1983 non trova risposta: la scomparsa di Emanuela Orlandi. Intervistato dal giornale Quotidiano Nazionale, il presidente della Commissione, Andrea De Priamo, è convinto che il Vaticano non c'entri nulla con la sparizione della ragazza.

Per quanto stampa e televisione siano tornate a pubblicare notizie ricche di fantasie, il senatore De Priamo è intenzionato a non farsi condizionare da certi racconti mediatici che sanno tanto di voli pindarici, ma intende riportare la vicenda Orlandi su un terreno più concreto, basandosi solo sui fatti e non sulle opinioni. Finora, la Commissione ha ascoltato familiari, parenti e amiche di Emanuela. Poi è passata ai magistrati e ai giornalisti che si sono occupati del caso. Inoltre, sta acquisendo numerosi documenti che potranno indirizzare le indagini in una direzione precisa.

De Priamo ha voluto sottolineare il grande contributo fornito dal Ministero degli Esteri Italiano che ha trasmesso i carteggi diplomatici intercorsi tra lo Stato Italiano e la Città del Vaticano, a partire dal 3 luglio 1983 in avanti, cioè dal giorno in cui il papa lanciò il primo di sette appelli a favore di Emanuela Orlandi, a dimostrazione che non è vero, come afferma Pietro Orlandi e altri come lui, che il Vaticano si rifiutò di collaborare con le istituzione italiane per risolvere il caso della studentessa sparita nel cuore della capitale.

“Questo - sottolinea De Priamo - ci permetterà non solo di comprendere meglio le dinamiche che si instaurarono tra le autorità italiane e quelle vaticane all’epoca, ma di fare piazza pulita di tante ricostruzioni di comodo che hanno cercato di dipingere in questa vicenda il Vaticano come il male assoluto. La corrispondenza diplomatica tra l’allora nostro ambasciatore presso la Santa Sede e personalità di primo livello della Segreteria di Stato, intercorsa soprattutto tra luglio e agosto 1983 - spiega il senatore di FdI -, restituisce un quadro dei fatti chiaro e ben diverso dalle tante ricostruzioni maliziose se non malevole degli ultimi anni”.

A differenza della Commissione Parlamentare, le cui audizioni possono essere anche a porte aperte, la Procura di Roma sta invece lavorando nella più totale segretezza, senza far trapelare nulla all'esterno per timore che i media possano di nuovo inquinare le indagini. Ma, secondo quanto ha riferito il giornalista Pino Nicotri, sembra che la Procura Italiana sia venuta in possesso di nuovi elementi, prima trascurati o sottovalutati, che potrebbero risultare decisivi per risolvere il caso Orlandi. Elementi in questo momento sottoposti al segreto istruttorio.

Tutto ciò è segno di serietà e di determinazione da parte di Commissione e Procura nel mettere la parola fine a un case cold che dura da troppo tempo e su cui molti, tra mitomani, impostori e mistificatori, hanno costruito le loro fortuna. Una determinazione sottolineata dalle dichiarazioni finali di De Priamo che si è fatto anche un'idea di cosa possa essere successo a Emanuela:

"Come ho avuto modo di dichiarare il giorno della mia elezione a presidente della Commissione ribadisco il mio personale e totale impegno nel portare avanti questa inchiesta parlamentare senza preclusioni di sorta, nel segno del senso di responsabilità istituzionale, dell’umiltà, del rigore e della determinazione, dando pari dignità alle due vicende (Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, nda), non tralasciando nulla e non prediligendo nessuna tesi o correndo dietro a teoremi precostituiti. Inseguire un’ipotesi rispetto a un’altra non solo sarebbe un gravissimo errore, ma impedirebbe ancora una volta di fare finalmente chiarezza e pervenire a un risultato concreto nella comprensione di ciò che realmente accadde a queste due ragazze minorenni, probabilmente vittime di criminali che conoscevano bene e dei quali si fidarono”.