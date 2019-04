Meet Music 2019 Contest: la traccia vincitrice verrà pubblicata in tutto il mondo con un video prodotto da MINI

Meet Music, meeting nazionale gratuito dedicato a dj, produttori e a chi sogna di diventarlo, anche nel 2019 prende vita a fine giugno, a Follonica (Grosseto).

Al Teatro Fonderia Leopolda, il 25, 26 e 27 giugno, tra i vari workshop tematici, incontri con professionisti e approfondimenti c'è anche una bella novità: un contest musicale a cui possono partecipare tutti coloro che prendono parte a Meet Music presentando un loro brano.

La traccia va inviata via mail a info@meetmusic.it entro il 20 giugno 2019.

La traccia vincitrice verrà pubblicata in tutto il mondo da una delle label che supportano Meet Music (Claps, DVS, etc). Non è tutto: MINI, che quest'anno collabora strettamente con Meet Music, produrrà il video del brano, che sarà diffuso anche sui social dal brand britannico. E' una opportunità davvero notevole per iniziare a far conoscere la propria musica.

Non ci sono preclusioni sul genere musicale: l'unica condizione è che la traccia contenga solo musica originale (ovvero possa essere subito pubblicata) e che l'artista che la presenta partecipi a tutte le tre giornate del meeting. Infatti tutte le tracce presentate saranno in gioco fino al terzo pomeriggio di Meet Music.

Ogni pomeriggio la giuria pre - selezionerà alcuni brani, ma solo nel tardo pomeriggio di giovedì 27 giugno, quando alle valutazioni della giuria verranno unite quelle degli ospiti delle diverse giornate di Meet Music, verranno svelati i nomi dei nove brani finalisti. La traccia vincitrice verrà poi proclamata durante il party di chiusura della manifestazione, previsto per la serata di giovedì 27 giugno.

Non voterà soltanto la giuria di esperti e discografici: visto che Meet Music è un incontro tra professionisti del presente e del futuro, verrà preso in considerazione anche il parere di tutti coloro che sono presenti in sala.