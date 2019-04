I Paladini sfilano in parata a Palermo, sabato 27 aprile alle 17

Iniziativa per promuovere lo spettacolo “Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà”

I Paladini, gli eroi dell’antica Opera dei Pupi, “rivivono” a Palermo. Nella giornata di Sabato, 27 Aprile, si svolgerà una parata di figuranti in costume da Paladino, lungo il centro storico, organizzata dall’Associazione Culturale La Nuova Panormo e dalla Compagnia Teatrale Araldo del Vespro.

L’iniziativa nasce con lo scopo di promuovere lo spettacolo: “Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà”, che verrà messo in scena dalla Compagnia Araldo del Vespro, dal 3 al 4 Maggio 2019, al Teatro Don Bosco Ranchibile, con la regia del giovane regista palermitano Giuseppe Bongiorno.

“Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà” è un progetto teatrale, unico nel suo genere, che può vantare un primato d’eccezione a livello mondiale, difatti, propone per la prima volta in assoluto, l’interpretazione della celebre Opera dei Pupi Siciliani, con attori in carne ed ossa. L’innovazione artistica dello spettacolo intende coniugare tradizione e modernità, mantenendo quindi intatta la storia originale della classica Opera dei Pupi, ma presentandola in una nuova veste per conquistare il pubblico, soprattutto quello più giovane, per farlo avvicinare alle antiche tradizioni siciliane.

La parata dei paladini, seguirà un cammino suddiviso in tappe, iniziando dalla Cattedrale alle 17.00, per proseguire verso Corso Vittorio Emanuele, facendo una piccola fermata a Piazza Pretoria, per poi arrivare ai Quattro Canti ed in seguito in Piazza Verdi, al Teatro Massimo, in cui verrà fatta una sosta, per concludersi, infine, al Teatro Politeama. Il percorso verrà effettuato, successivamente, a ritroso.

Sarà così possibile ammirare una coreografia singolare, nella quale la marcia dei paladini, verrà accompagnata dal suono di tamburi, ad opera del regista Giuseppe Bongiorno. Ad intervalli regolari, il ritmo dei tamburi scandirà anche l’ordine con il quale, ogni paladino, a turno, inizierà gli inneggiamenti all’Imperatore Carlo Magno ed alla Francia.

Al “Capitan Generale Orlando” spetterà il compito di invitare la gente a partecipare allo spettacolo in programma al Teatro Ranchibile, mentre il “cugino Rinaldo”, inciterà i cavalieri a serrare i ranghi, per “prepararsi a combattere contro i nemici saraceni”.

E’ prevista, inoltre, una piccola “anteprima” dello spettacolo “Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà”, nella quale si potrà assistere allo scontro tra i due protagonisti principali Orlando (interpretato dall’attore bagherese Paolo Tinnirello) e Rinaldo (interpretato da Davide Bongiorno), in un duello per conquistare l’amore della principessa Angelica.

Lo scrittore bagherese Roberto Ardizzone, autore del libro “Peppe e Margherita”, che nello spettacolo “Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà”, interpreterà il ruolo del Mago Malagigi, ad ogni tappa della parata declamerà una sua poesia, scritta appositamente per l’evento, dedicata ai Pupi Siciliani.

Per l'occasione sarà possibile acquistare i biglietti dello spettacolo “Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà”, per richiedere ulteriori informazioni è possibile telefonare al n.ro 3803645917 oppure inviare un’email all’indirizzo: araldodelvespro@gmail.com.

La parata di sabato prossimo è la quarta ideata dall’Associazione Culturale La Nuova Panormo e dalla Compagnia Teatrale Araldo del Vespro, già effettuata con successo il 30 Marzo ed il 6 Aprile (la terza parata prevista per il 13 Aprile è stata annullata a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che preannunciavano forti piogge).

L’atmosfera suggestiva dell’epoca carolingia, rievocata da bellissimi costumi medioevali e dalle splendide armature, è riuscita a catturare l’attenzione dei passanti, durante le prime due parate.

Moltissime persone, si sono avvicinate per scattare foto ricordo e per chiedere informazioni, facendo emergere quindi, l’interesse verso una manifestazione, orientata verso la valorizzazione delle tradizioni tipiche siciliane.

Le prime due parate dei paladini hanno ottenuto un successo abbastanza lusinghiero, anche on line, attraverso la diffusione sul web, di un comunicato stampa, pubblicato su diversi organi di informazione, specialmente su Balarm.it, il noto portale dedicato agli eventi svolti nella provincia di Palermo, registrando oltre 8.000 visite e circa 3.000 condivisioni nei social network.

Il prossimo appuntamento con la Compagnia Teatrale Araldo Del Vespro è per le giornate del 3 e del 4 Maggio, al Teatro Don Bosco Ranchibile, per le prime rappresentazioni dello Spettacolo: “Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà”, con l’auspicio che l’entusiasmo di una compagine giovanile, possa incontrare il sostegno favorevole per valorizzare e rilanciare l’Opera dei Pupi, una tradizione storica di prestigio per l’intera Sicilia e che rischia di scomparire, nonostante il riconoscimento dell’UNESCO, come Patrimonio Immateriale dell’umanità del 2008.

Associazione Culturale La Nuova Panormo

Compagnia Teatrale Araldo Del Vespro