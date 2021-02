Klajdi Selimi il ballerino di AMICI DI MARIA DE FILIPPI, ospite nel programma mattutino WAKE UP della TV Nazionale Albanese TOP CHANNEL in questa lunga intervista il ballerino ormai autore e produttore di concorsi e format TV, chiede a Maria de Filippi di rivedere la classifica della finale del 2014 perchè dai suoi calcoli risulterebbe non terzo ma il secondo classificato, e vincitore della categoria danza.

In centinaia sono i ragazzi talentuosi passati e lanciati dal talent AMICI DI MARIA DE FILIPPI ma pochi sono quelli che non li scorderemo mai, lui è KLAJDI SELIMI ballerino Albanese classe 1983 che tutti lo ricordiamo come il recordman in assoluto del format AMICI di tutte le edizioni, perché è stato primo nella classifica di gradimento(il più votato del pubblico!) per più di 11 settimane, nonché lo ricordiamo per il suo carattere combattivo e per la sua inseparabile bandana.

Klajdi il 16.02. 2021, era ospite nel programma mattutino WAKE UP della TV Nazionale Albanese TOP CHANNEL dove in questa lunga intervista il ballerino ora diventato autore e produttore di concorsi e format TV al livello internazionale, si è presentato per la prima volta con la sua cagnolina Cloè una femmina bianco marrone di Cavalier King. Questo per diffondere al pubblico Albanese un messaggio di sensibilizzazione e protezione verso i cani randagi quali nei ultimi tempi vengono avvelenati di continuo nelle più grandi città Albanesi.

In questa intervista Klajdi di AMICI 4 si è soffermato a lungo sulla sua richiesta rivolta a Maria De Filippi e alla produzione di AMICI, il ballerino ha chiesto e argomentato del perché a lui gli spetterebbe la seconda posizione e non la terza e che questo lo renderebbe automaticamente anche il vincitore del percorso danza di AMICI 4 essendo che il primo classificato all'epoca fu il cantante Antonino Spadaccino.

A seguire le parole del ballerino: "Premetto che non sono qui ad denigrare o attaccare il lavoro della produzione di AMICI e di Maria ,io devo tanto al programma di AMICI il quale mi ha cambiato la vita . Io sono qui ad avanzare e argomentare una gentile richiesta a Maria e alla produzione, una richiesta secondo me onesta e non impossibile quale per me è una questione di principio, AMICI è il talent show più longevo nel mondo ed il più importante in Italia che macina record ogni anno promovendo e lanciando i talenti di oggi e del domani del panorama Italiano, e per la mia storia personale, artistica, per il duro lavoro fatto dentro la scuola di AMICI dove ci ho rimesso anche un menisco io chiedo solo quello che di diritto mi spetta e adesso vi spiego il perché. Se in una sana competizione vale la regola del chi vince di più è più in alto nel podio allora io dico se nella mia finale quella di AMICI 4 Antonino Spadaccino ha svolto 2 sfide e vinte 2, mentre io in due sfide svolte ne ho vinta una, e gli altri due concorrenti ne hanno svolta una a testa e persa una sfida a testa di logica Antonino Spadaccino sarebbe il primo ed io secondo, poiché ho svolto e vinto più sfide degli altri 2 concorrenti presenti nella finale, è inimmaginabile che, chi svolge una sfida e la perde deve stare davanti in classifica a chi svolge 2 sfide e ne vince una, questo semplice ragionamento sui fatti accaduti in quella finale mi darebbe di diritto la seconda posizione e non la terza ed in automatico il vincitore del percorso danza del programma visto che il programma ha più percorsi e del fatto che chi ha vinto il programma e più sfide in quella finale era un cantante . Alla domanda del giornalista di che cosa avrebbe pensato Maria de Filippi, secondo lui e se avrebbe risposto a questa richiesta il ballerino ha detto: Confido nel onestà di Maria, penso che non sia una richiesta impossibile il mondo delle più grandi manifestazioni sportive e artistiche è pieno di rettifiche e assegnazioni di premi o spostamenti di classifica post competizione".



Per ascoltare l'intervista:

www.youtube.com/watch?v=Tebc4Hnr7YQ&list=PLM8BAxfZddjxZTdfmQd1twyxRuLRpNZ2_&index=1