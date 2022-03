È Drusilla Foer il primo grande ospite annunciato da Piano B per il Festival “Exit. Deviazioni in arte e musica”. La data è stata resa nota anche sui social della stessa artista: appuntamento il 13 agosto al Teatro dei Ruderi, Cirella di Diamante (Cs).

Lo spettacolo rientra nel tour estivo di “ELEGANZISSIMA”, il recital in divenire, scritto e interpretato da Drusilla Foer, attualmente in scena con oltre 50 repliche in tutta Italia già esaurite ovunque.

Eleganzissima è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po' di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco per un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della sua Best Sound.

Un successo clamoroso e consolidato e ormai un format di culto, Eleganzissima va in scena in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.

Le prevendite sono attive su Ticketone.it, Inprimafila.net (anche biglietteria fisica a Cosenza) e diyticket.it.