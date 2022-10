Una rassegna che vuole essere una vetrina per artisti emergenti e poco conosciuti che intendono mostrare il proprio lavoro e la proprio creatività. Sarà inaugurata questo sabato 29 ottobre, alle 17, al Teatro Pirandello di Agrigento, la terza edizione del “Trofeo Luigi Pirandello. Arte nel mediterraneo. Segno, colore, materia”: appuntamento di arte contemporanea ideato dal maestro Francesco Anastasi, artista che rappresenta a livello internazionale la Sicilia e Mediterraneo.

Alla cerimonia parteciperanno il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, l’assessore alla cultura, Costantino Ciulla, l’assessore al turismo, Francesco Picarella, il direttore della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Pestia e il direttore artistico, Francesco Anastasi.

Tra i partecipanti in esposizione anche la giovane artista Comitinese Antonietta Castellana. Artista per anni impegnata negli studi in scultura all'Accademia delle Belle Arti di Catania e da poco entrata nel mondo dell'arte contemporanea con opere moderne e semanticamente legate ai canoni classici.

Una grande occasione quella del Trofeo Pirandello per vedere da vicino, fino al 29 novembre la produzione artistica dei nostri ambasciatori d'arte in Italia.