Si tratta del 'consueto' corso di inizio stagione organizzato dal Settore Tecnico, con la collaborazione dell'Associazione Italiana Calciatori, e dedicato a tutti quei giocatori o giocatrici che nella loro carriera professionale abbiano collezionato almeno sette anni di attività professionistica (sette anni di militanza tra Serie A e B per le calciatrici).

Il corso avrà una durata complessiva di 152 ore di lezione - di cui 116 in presenza nelle aule e sui campi del Centro Tecnico Federale - e, in caso di esito positivo degli esami finali, gli allievi otterranno la qualifica da allenatore Uefa B.

Il calendario delle lezioni dal vivo terminerà l'8 agosto e dopo la pausa estiva riprenderà l'ultima parte di didattica a distanza. Gli esami si svolgeranno a fine ottobre.

Tra i corsisti sono molti i nomi noti del calcio italiano e internazionale presenti, a cominciare da Antonio Candreva - presente in azzurro ai Mondiali del 2014 e agli Europei del 2016, e che in carriera ha vestito la maglia della Nazionale in 54 occasioni - e Alia Guagni, uno dei pilastri delle 'Ragazze Mondiali' arrivate ai quarti alla Coppa del Mondo del 2019.

E poi ancora, gli ex azzurri Stefano Sturaro (presente a Euro 2016), Greta Adami e Jonathan Bachini, e i calciatori con una lunga militanza in Under 21 come Marco Benassi e Riccardo Saponara. Tra le conoscenze del nostro massimo campionato anche - tra gli altri - German Denis, Omar El Kaddouri, Faouzi Ghoulam, Joel Obi, Aleandro Rosi e Matteo Scozzarella.

Di seguito l'elenco completo degli allievi: Greta Adami, Jonatan Alberto Alessandro, Ramzi Aya, Jonathan Bachini, Alessandro Bassoli, Vivien Beil, Luca Belcastro, Marco Benassi, Luca Bittante, Antonio Candreva, Marco De Vito, German Gustavo Denis, Omar El Kaddouri, Carlo Emanuele Ferrario, Valerio Foglio, Massimiliano Gatto, Desiderio Michele Garufo, Fabio Gavazzi, Faouzi Ghoulam, Alia Guagni, Marco Guidone, Alessio Iovine, Giancarlo Lisai, Nicolò Manfredini, Paolo Marchi, Joel Chukwuma Obi, Giulia Orlandi, Chinoye Wilfred Osuji, Mario Pacilli, Andrea Paroni, Raffaele Perna, Andrea Raimondi, Samuele Romeo, Aleandro Rosi, Davide Salvatori, Riccardo Saponara, Matteo Scozzarella, Danilo Soddimo, Stefano Sturaro, Emanuele Terranova, Kévin Mathieu Vinetot e Stefania Zanoletti.

Fonte: Tgcom24