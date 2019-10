È una perturbazione atlantica che da giorni staziona sull'Europa occidentale a causare il forte maltempo che sta interessando ed interesserà nelle prossime ore l'Italia nord occidentale, fino ad estendersi anche alla Toscana settentrionale.

Per tale motivo la Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra quello già diffuso ieri, prevedendo per domenica 20 ottobre precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, anche sulla Toscana settentrionale, in particolare la provincia di Massa.

Dal primo mattino di lunedì 21 ottobre si poi prevede la persistenza di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.