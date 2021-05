INVOGA MAGZINE IL FASHION MAGAZINE CHE PER ECCEZIONE RACCONTA LA MODA E CONSIGLIA GLI ACQUISTI, QUESTA VOLTA HA RACCONTATO COME (RI)DIVENTA DI MODA IL COSTUME INTERO.

L’estate l’abbiamo attesa tutti, il senso di libertà e il piacere delle vacanze nelle località di mare, ci fanno viaggiare non solo con la fantasia, nei paradisi di ogni parte del mondo, Covid permettendo. Oggi navigando tra le pagine online dei maggiori Fashion Magazine la mia attenzione viene catturata da un articolo redatto da InVoga Magazine che con poche parole ha saputo raccontare l’esigenza e il piacere di molte donne, come me che anche per quanto riguarda la moda mare sentono esigenze diverse.

Sembra strano pensare ad una collezione mare eppure oggi ogni donna anche in spiaggia, desidera mostrarsi al top! Assistiamo oramai da tempo a veri dèfilè, dalle infradito alle borse per terminare con i costumi, tutto è fashion, così mi sono resa conto che sempre più donne, sia giovani che meno giovani, negli ultimi anni preferiscono i costumi interi piuttosto che il solito bikini e deve essere naturalmente, sempre al top, corredato da infradito e borsa! Ma torniamo al costume intero, pare siano più eleganti, sensuali e seguono le curve di una donna che nel tempo tende a cambiare, facendo un giro per i canali social scopriamo quante bellissime donne del mondo dello spettacolo si siano scattate delle foto con un bellissimo costume intero. Probabilmente, anche questo che è tutto un fenomeno tipico della comunicazione, ha generato un aumento dell’interesse da parte di un pubblico oggi, molto più attento al proprio fisico e al proprio look.

Proprio da questa esigenza le case di moda hanno ampliato notevolmente la presenza, nelle proprie collezioni, di costumi interi e InVoga Magazine che da sempre ha un occhio attento alla moda, alle tendenze e alle novità non si è fatta scappare per nulla l’occasione, realizzando così un articolo ricco di contenuti e consigliando i modelli più ricercati, ad un pubblico che oramai è abituato alle proposte di una redazione che predilige un settore mediamente definito Altamoda e qualche volta anche luxury. Leggendo l’articolo vien subito voglia di acquistare un costume ed è molto semplice, bisogna dire che l’idea progettuale di InVoga Magazine è funzionale soprattutto per la facilità nell’acquisto del prodotto, grazie alla presenza del link all’interno di ogni prodotto presentato.

Un successo sotto ogni aspetto, dalla realizzazione dell’articolo alla generazione del cliente, grazie all’intuizione di un argomento naturalmente interessante e alla serie di proposte offerte al proprio pubblico, che da sempre apprezza ciò che l’editoriale online propone quotidianamente, con una grande qualità grazie ad una selezione delle aziende che si percepisce direttamente online.

Sarà così un’estate all’insegna del costume intero anche grazie ai consigli di InVoga Magazine