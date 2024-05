La scomparsa di Emanuela Orlandi si arricchisce di nuovi elementi finora trascurati dagli inquirenti. Elementi che potrebbe risultare importanti per le indagini. Un indizio nascosto tra le pieghe di un annuncio riportato anche nel sito Emanuela Orlandi Blog gestito dalla ditta Orlandi. In questo sito che parla della crono-storia della scomparsa di Emanuela Orlandi, alla voce Diario di una scomparsa, al capitolo Mese di Giugno, si legge:

"Lo stesso pomeriggio del 23 giugno lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi (zio materno) fa il giro delle redazioni romane chiedendo di pubblicare la notizia della scomparsa della nipote e la sua fotografia. Solo il venerdì successivo, (il 24 giugno) Il Tempo raccoglie l’invito e pubblica un trafiletto con il titolo: “Chi ha visto Emanuela?” e sotto al titolo: “Dalle ore 19.15 del 22 giugno si sono perse le tracce di Emanuela Orlandi, 15 anni, vista per l’ultima volta da due compagne di scuola in Corso Rinascimento, di fronte al Senato. Emanuela è alta un metro e 65, corporatura snella, occhi marroni, capelli lunghi castano-scuri. Indossava pantaloni jeans con bretelle, camicetta bianca, aveva una borsa di cuoio e un astuccio nero rettangolare contenente un flauto. Chi l’avesse vista o avesse notizie, può telefonare al numero 69.84.982“.

Anche qui ci sono anomalie. Emanuela Orlandi non portava una borsa di cuoio e un astuccio nero rettangolare dove teneva un flauto. No, Emanuela portava uno zainetto modello Tolfa, come dichiarò anche Raffaela Monzi all'Unità. Qual è allora il particolare curioso? Sono le bretelle. Come scrive anche Pino Nicotri in un articolo pubblicato su Blitz Quotidiano, Emanuela Orlandi quella sera indossava delle bretelle che avevano due asole situate poco sopra i seni, agganciate a bottini cuciti sulla maglietta per evitare che scivolassero di lato.

Un particolare che solleva una domanda: come faceva Mario Meneguzzi a sapere che Emanuela Orlandi quella sera indossava le bretelle? Il particolare delle bretelle non fu menzionato nella denuncia di Natalina Orlandi alla polizia. E non risulta che lo avesse detto alla zio Mario Meneguzzi. E anche se qualcuno degli Orlandi lo avesse fatto in un secondo momento, perché avevano dimenticato di dirlo, non si comprende come mai il particolare delle bretelle sia sparito sui manifesti che tappezzarono Roma con la foto di Emanuela Orlandi.

Ovvio che ognuno è libero di credere a ciò che vuole. Anche che gli asini e gli elefanti volino. Ma se la Commissione Parlamentare d'Inchiesta voglia davvero essere utile e non uno spreco di tempo e di risorse, farebbe meglio a scandagliare pure l'ambiente amical-parentale della ragazza, cercando di chiarire quei particolari, invece di seguire solo piste da Dan Brown, perché è noto che le soluzioni più semplice spesso sono quelle meno battute.